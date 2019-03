Afwezige bijzitters riskeren boete: “10 minuten te laat door ochtendmisselijkheid” Jef Van Nooten

11 maart 2019

12u40 6 Turnhout Zieke kindjes, een zware caféavond, een babysit die te laat was, ochtendmisselijkheid of acht wekkers niet gehoord. De 66 afwezige bijzitters die maandagochtend in Turnhout terecht stonden, kwamen op de proppen met de meest uiteenlopende excuses. “Ik was 27 weken en moest zoals elke ochtend overgeven. Ik kon toch moeilijk mijn wc mee naar het kiesbureau nemen”, verdedigde Maité Garcia Millano zich.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober kwamen 257 Kempense bijzitters niet of te laat opdagen. Het parket heeft 66 van hen gedagvaard. Omdat ze geen geldig excuus hadden èn de minnelijke van 250 euro niet betaalden.

Plicht

De 66 afwezige bijzitters werden maandagochtend voor de correctionele rechtbank in Turnhout verwacht. Daar werden ze bij aanvang van de zitting in groep de levieten gelezen door openbaar aanklager Wim Smets. “Verkiezingen zijn de hoeksteen van onze democratie. Iedereen moet daar aan meewerken. Niemand doet het graag, maar het is je plicht. Wie opgeroepen wordt als bijzitter, moet er om 7 uur zijn. Niet op de klok in je keuken, maar op de klok van de voorzitter”, aldus Wim Smets.

27 weken zwanger

De afwezige bijzitters riskeren een geldboete. Maar het is niet uitgesloten dat de rechter toch enkele van hen vrijspreekt op basis van hun persoonlijk verhaal. Zo nam Maité Garcia Millano uit Balen haar pasgeboren dochter Lily-Nore mee naar de rechtbank om de rechter te overtuigen dat ze niet van kwade wil was op 14 oktober. “Ik was op dat moment 27 weken zwanger en had ook die dag last van ochtendmisselijkheid. Ik hing ziek boven de toiletpot”, zegt Maité.

Ze meldde zich uiteindelijk 10 minuten te laat aan bij het kiesbureau. “Ik heb zelfs nog voorgesteld om de plaats van iemand anders in te nemen. De plaats van iemand die vier kindjes thuis had. Maar dat werd me niet toegestaan. Ik wilde nochtans absoluut bijzitter zijn. Daarom had ik vooraf mijn zwangerschap niet gebruikt als excuus om er onderuit te kunnen. Maar als je dan een paar minuten te laat bent door ochtendmisselijkheid, riskeer je een boete van enkele honderden euro’s. Hoe absurd is dat? Ik kon toch moeilijk mijn wc mee naar het kiesbureau nemen.”

Afspraak met vrienden

Ook Tom S. (47) uit Westerlo daagde een kwartier te laat op. “En hij stelde als voorwaarde dat hij maar tot 13 uur kon blijven. Maar het is de volledige rit van 7 tot 15 uur, of niks”, aldus aanklager Smets. “Er waren te veel bijzitters aanwezig. Toen de voorzitter vroeg wie het graag zou doen, heeft hij gezegd dat hij om 13 uur eigenlijk met vrienden had afgesproken. Om een reis naar Amerika te bespreken. Maar hij had die afspraak gerust kunnen verzetten”, nuanceert zijn advocate Dominique Peeters.

Zware avond

Een 41-jarige Turnhoutse van Russische afkomst haalde de taalbarrière aan als excuus. “Ik dacht dat het een oproepingsbrief was als kiezer, niet als bijzitter.” Een cafébaas (46) uit Herselt wijt zijn laattijdigheid aan zijn job. “Ik ben cafébaas en het was een zware avond voordien. Ik geraakte niet tijdig uit mijn bed.”

8 tot 12 wekkers

Danny G. (44) uit Balen was 25 minuten te laat op 14 oktober. Hij had zich overslapen en haalde daarvoor een medische problematiek aan. “Hij heef 8 tot 12 wekkers, maar zelfs dat is niet altijd voldoende”, aldus zijn advocate.

Ook een babysit die te laat opdaagde of plots ziek afbelde, was een populair excuus. “Mijn babysit was te laat. Mijn kinderen zijn nog maar 8 en 10 jaar. Ik kon hen echt niet alleen thuis laten. Ik heb nog gelopen om op tijd op het kiesbureau te zijn, maar was een beetje te laat”, zegt Katje V.D. (50) uit Vosselaar.

Op 8 april weten de afwezig bijzitters of de rechter hun excuus aanvaardt.