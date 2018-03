Actiecomité Dieftar 'verkoopt' afval op rommelmarkt 26 maart 2018

02u27 1 Turnhout Op de antiek- en curiosamarkt aan de Warande was er gisteren opeens ook afval te koop. Verschillende leden van actiecomité Dieftar hadden zich verkleed in betalende fracties, zoals GFT of hout. Daarmee protesteerde het comité nogmaals tegen het Diftar-systeem.

"We hebben er al vaker op gehamerd. Er wordt geld verdiend met afval en dat geld wordt uit de zakken van de consumenten geklopt zonder dat de consument hier inspraak over krijgt of er transparantie in de kostenstructuur is", vertelt Petra Heylen van het actiecomité. "Op een ludieke manier wilden we dat nogmaals duidelijk maken. De bezoekers kregen de fracties te koop aangeboden, maar eigenlijk mochten ze het 'afval' gratis meenemen. De boodschap was: neem ons mee, maar geef het niet aan het IOK."





Met de actie wilde het comité ook de inwoners oproepen om druk te zetten op de politieke partijen. "Wij vroegen aan alle Turnhoutse politieke partijen stelling te nemen over Diftar tegen 24 april. We hebben de bezoekers duidelijk gemaakt dat ze ons op onze Facebookpagina kunnen volgen om verder geïnformeerd te worden en riepen op om bij politici te lobbyen." (WDH)