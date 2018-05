Actiecomité Dieftar bindt strijd aan met plastic aan Colruyt 22 mei 2018

02u28 0 Turnhout Het actiecomité Dieftar voerde zaterdag actie aan warenhuis Colruyt in Oud-Turnhout. Het comité voerde alle klanten aan om de plastic verpakkingen achter te laten aan de winkel. Dat deden ze - oh ironie- met een plastic zak.

Met de 'Plastick Attack-actie' wilde het Dieftar-comité (dat ontstond naar aanleiding van het Diftar-systeem voor huisvuilophaling) aandacht vragen voor het overbodig verpakkingsmateriaal dat we in winkels vinden. "Fabrikanten en distributieketens hebben een terugnameplicht voor verpakkingen. Je bent als consument niet verplicht de verpakking mee te nemen naar huis", zegt woordvoerster Petra Heylen. "Gezien de kosten voor de ophaling en verwerking van afval voor de burger een pak duurder zijn geworden, hopen wij dat we met deze oproep mensen kunnen helpen hun factuur naar beneden te krijgen. En dat we hiermee tegelijkertijd de producent kunnen doen nadenken om van het gebruik van plastic af te stappen, is handig meegenomen."





De actievoerders konden verscheidene mensen overtuigen het plastic achter te laten, maar de meeste klanten hadden geen oren naar de oproep. "Mijn colaflessen vliegen door de auto als ik de verpakking hier achter laat", was één van de redenen.





De actie vond plaats bij Colruyt, maar had bij eender welk warenhuis kunnen doorgaan. "We zoeken altijd naar manieren om afval te vermijden. De plastic zakjes van de Boni-bananen werden bijvoorbeeld vervangen door een kleefstrip. Daardoor nemen onze klanten jaarlijks 8,5 ton minder plastic mee naar huis." (JVN)