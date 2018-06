Acht vechtersbazen opgepakt na WK-feest 30 juni 2018

02u46 0

Het WK-feest op de Grote Markt in Turnhout is donderdagavond in mineur geëindigd. Rond 2 uur 's nachts brak er een grote vechtpartij uit ter hoogte van het Zegeplein. De politie in Turnhout moest bijstand vragen van patrouilles van politiezones Neteland en Noorderkempen om de vechtpartij onder controle te krijgen. Acht vechtersbazen werden in de boeien geslagen en mochten een nachtje in de cel doorbrengen voor openbare dronkenschap. Eén agent raakte gewond bij de vechtpartij. (JVN)