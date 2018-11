Academie viert 150ste verjaardag ACADEMIA FESTIVA duurt van 24 november tot 2 december Jef Van Nooten

19 november 2018

16u21 0

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Turnhout bestaat 150 jaar. Die 150ste verjaardag wordt vanaf zondag een week lang gevierd met ACADEMIA FESTIVA in de Kunstencampus op Turnova. “Een galaconcert in de raadzaal van het stadhuis wordt het hoogtepunt van de feestweek.”

De Academie kent zijn oorsprong in 1868 en kwam er op vraag van leden van de harmonie in Turnhout. “Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw was het bespelen van een instrument niet langer een voorrecht voor de hogere klasse. Meer mensen uit alle lagen van de bevolking sloten zich aan bij fanfares, harmonieorkesten, symfonieorkesten en zangverenigingen”, klinkt het bij de stad. “Hierdoor werd de nood aan een degelijke muzikale scholing groot. De leden van de harmonie van Turnhout drongen aan op het oprichten van een muziekschool, die er officieel kwam op 7 september 1868.”

Sindsdien groeide de Muziekschool uit tot de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Turnhout. “Het leerlingenaantal nam toe van 20 naar 1.800. Het aantal aangeboden instrumenten breidde alsmaar uit. In de jaren ’70 werd de Suzuki-afdeling opgericht, disciplines Woord en Dans werden toegevoegd. Vanaf de jaren ‘90 vulden ook jazz, pop en rock het klassieke repertoire aan. De school verlengde haar actieradius naar bij-afdelingen in Arendonk, Beerse, Retie, Vlimmeren en Vosselaar. De hoofdschool in Turnhout trok in 1922 van ‘het Steentje’ naar het Kerkplein en in 2017 naar de Kunstencampus op Turnova.”

Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan gaat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans een hele week feest vieren. Leerkrachten en leerlingen organiseren ACADEMIA FESTIVA van zondag 24 november tot en met zondag 2 december. “Tal van activiteiten vinden dan plaats in de Kunstencampus op Turnova. De feestweek wordt afgesloten met een galaconcert in de raadzaal van het Stadhuis. Diverse jonge solisten begeleid door het symfonieorkest brengen dan een greep uit het prestigieuze concertorepertoire. Samen met de uitvoering van Sinfonia Festiva, een gelegenheidswerk van Hans Aerts voor de 150ste verjaardag, is dat het hoogtepunt van de feestweek.” De dagen voordien vindt er onder meer een workshop voor gitaristen plaats met Antonio Segura. Tijdens Pianomania spelen de pianoleerkrachten en één leerling dan weer vierhandige pianomuziek op één en twee piano’s, en één werk met vier aan één piano. Alle activiteiten zijn gratis, maar vooraf reserveren is verplicht via www.uitinturnhout.be.

Bij de 150ste verjaardag wordt ook het nieuwe decreet ingevoerd dat eerder dit jaar door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. “De implementering ervan zal ervoor zorgen dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans nog vele jaren garant zal staan voor eigentijds en kwaliteitsvol muziekonderwijs in en rond Turnhout”, besluit het stadsbestuur.