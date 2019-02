Academie bruist tijdens ‘Expeditie Turnova’ Jef Van Nooten

23 februari 2019

20u13 0

De Kunstencampus op Turnova in Turnhout zette zaterdag de deuren open. Dat gebeurde naar aanleiding van de ‘Dag van de Academies’ die in heel Vlaanderen georganiseerd werd in het Deeltijds Kunstonderwijs. Bezoekers van ‘Expeditie Turnova’ konden lessen en concerten bijwonen of zelf deelnemen aan workshops. “De Turnhoutse academies maken van de Kunstencampus op Turnova het hele jaar door een creatief bestuivingsnest waar kinderen, jongeren en volwassenen hun artistieke dromen realiseren. Naar aanleiding van de Dag van de Academies wilden ze die ervaring en dat werk ook delen met het grote publiek”, zegt schepen van Kunstonderwijs Marc Boogers.