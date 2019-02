ABVV voert actie voor minimumloon van 14 euro per uur Jef Van Nooten

14 februari 2019

13u04 0 Turnhout Eén dag na de nationale staking organiseerde ABVV donderdagmiddag al een nieuwe actie op de Grote Markt in Turnhout. De actie heette ‘Fight for fourteen’, en ging niet toevallig door op 14 februari. “We eisen een minimumloon van 14 euro per uur”, klinkt het.

ABVV had een tentje geplaatst op de Grote Markt in Turnhout. Van daaruit gingen militanten de centrumstraten in met een petitie. Met de petitie vragen ze om het minimumloon op te trekken tot 14 euro per uur. Wie de petitie tekende, werd getrakteerd op een Valentijn-kaartje en –praline. “Momenteel ligt het minimumloon in ons land op €9,65 per uur, oftewel €1.590 per maand. Bruto. Een waardig inkomen is iets anders. En verwachten dat mensen rondkomen met dergelijk loon is totaal onrealistisch en onfair. Het minimumloon zou 14 euro per uur moeten zijn, oftewel 2.300 euro per maand”, zeggen Serge Seret en Tim Peeters.

Het minimumloon optrekken tot 14 euro is volgens ABVV niet alleen gerechtvaardigd, maar ook redelijk en realistisch. “In de Verenigde Staten, nochtans het liberaal-kapitalistisch land bij uitstek, toonde de ‘fight for fifteen’-beweging al duidelijk aan dat zo’n maatregel wel degelijk haalbaar is en gedragen kan worden. Oorspronkelijk begon het protest en de eis van 15 dollar minimumloon bij de werknemers van McDonalds, om zich razendsnel uit te breiden tot de hele fastfood- en andere precaire sectoren.”