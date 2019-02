Aantal woninginbraak daalt in politiezone Turnhout Toon Verheijen

17 februari 2019

08u36 0 Turnhout Het aantal woningbraken in de politie Turnhout is in 2018 gedaald. Er werden 386 feiten aangegeven terwijl er dat een jaar eerder nog 420 waren.

Vooral in de maanden november en december waren er opvallend minder wat traditioneel de ‘topmaanden’ zijn. In 2018 waren dat er respectievelijk 57 en 39 terwijl dat er een 2017 71 en 70 waren. Turnhout telde het meeste aantal inbraken met 121 gevolgd door Lille met 86. Baarle-Hertog telde 15 inbraken.

Naast de woninginbraken, zijn er ook nog de zogenaamde gewone diefstallen uit woningen waarbij bijvoorbeeld de toegangsdeur van de woning niet slotvast was. Daar is er een kleine daling van 566 naar 559 feiten. Het aantal inbraken in handelspanden daalde va 134 naar 115.