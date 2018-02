Aangereden Lidl-overvaller vlucht FILIAALHOUDER KOMT AAN IN AUTO ALS BOEF BEDIENDE BEDREIGT JEF VAN NOOTEN

07 februari 2018

02u48 0 Turnhout Een gemaskerde man die gisterochtend warenhuis Lidl wilde overvallen, moest zonder buit vluchten. Mogelijk raakte hij gewond bij de mislukte overval. "Op het moment dat hij op de parking een werkneemster bedreigde met een pistool is de verdachte aangereden door de auto van de filiaalhouder", zegt de politie.

Warenhuis Lidl aan de Steenweg op Gierle ging gisteren in de namiddag open met personeel van andere filialen. Het was tijdelijk gesloten 'wegens omstandigheden'. Zo stond te lezen op een blad aan de deur.





Die omstandigheden speelden zich gisterochtend twee uur voor openingstijd af. Een werkneemster van Lidl was het slachtoffer van een gewapende overval. De overvaller moest zonder buit de benen nemen nadat hij - al dan niet bewust - is aangereden door een auto. "Rond 6.30 uur is een bediende van Lidl met haar fiets toegekomen op de parking", vertelt een woordvoerder van de lokale politie. "Ze wilde haar fiets stallen, maar toen ze haar fiets op slot wilde doen, voelde ze dat iets in haar rug werd geduwd."





Geen sleutels

Nog voordat slachtoffer kon reageren, heeft een man die was gemaskerd met een bivakmuts haar langs achter vastgegrepen. Het ding dat ze in haar rug voelde, bleek een pistool te zijn. "De overvaller gaf haar het bevel de deur open te doen. Pas op dat moment zag de vrouw dat hij een vuurwapen vast had. Ze antwoordde dat ze de deur niet open kon doen omdat ze geen sleutels bij zich had. Alleen de filiaalhouder heeft de sleutels", vervolgt een woordvoerder bij de politie.





Bewust of per ongeluk?

Er ontstond een kleine schermutseling met het slachtoffer. Aan de schermutseling kwam abrupt een einde toen de overvaller werd aangereden door een auto. "De filiaalhouder van Lidl kwam de parking opgereden. Hij is met zijn auto in aanrijding gekomen met de verdachte. Of dat bewust gebeurd is of per ongeluk? Dat is nog niet helemaal duidelijk", reageert politiecommissaris Rudy Remijssen. "De verdachte is na die aanrijding gevlucht, vermoedelijk richting het centrum van de stad."





De overvaller vluchtte te voet. Het is niet duidelijk of hij verderop in een auto is gestapt. Mogelijk is de man gewond.





De overval op Lidl doet sterk denken aan de hold-up op Brantano op zaterdagochtend. Ook toen wachtte een gemaskerde en gewapende man de eerste werknemer van de winkel op. In tegenstelling tot bij Lidl geraakte de overvaller zaterdag bij Brantano wel de zaak binnen. Hij vluchtte met de inhoud van de kluis toen nog meer werknemers arriveerden. "Er zijn gelijkenissen tussen beide overvallen. Maar zekerheid dat het om dezelfde dader gaat, hebben we niet. Dat moet verder onderzoek uitwijzen", besluit Rudy Remijssen.