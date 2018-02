A,B,C... heel Sint-Jozef doet mee 24 februari 2018

De leerlingen van het eerste leerjaar van het Sint-Jozefcollege in de Koningin Astridlaan in Turnhout kregen gisteren onverwacht bezoek van hun ouders. De leerlingen ontvingen op dat moment een medaille omdat ze alle letters van het alfabet kennen. "De leerlingen dachten dat ze moeten optreden voor de kleuters van de derde kleuterklas. Maar hun ouders zaten te wachten in de refter", zegt directeur Walter Van Eygen.De hele week had in het eerste leerjaar in het teken gestaan van het 'letterfeest'. Maandag gingen de kinderen op speurtocht, op zoek naar letters om een woord mee te vormen. Dinsdag leerden ze het lied 'lang zullen we lezen' aan en woensdag speelden de kinderen een letterbingo. (JVN)