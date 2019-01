9 maanden na verwoestende brand: eerst sloophamer, dan verkoop als bouwgrond Bewoner keert na inferno niet terug naar huis aan Steenweg op Oosthoven Jef Van Nooten

02 januari 2019

13u05 0 Turnhout Negen maanden na de verwoestende brand aan de Steenweg op Oosthoven in Turnhout ligt de woning van Xavier Peeters (64) er nog bouwvallig bij. Maar daar komt binnenkort verandering in. Het uitgebrande pand wordt weldra gesloopt en nadien verkocht als bouwgrond. Xavier Peeters woonde er 40 jaar. “Maar ik heb het nu beter dan voor de brand.”

Wie het centrum van Turnhout binnenrijdt of verlaat via de Steenweg op Oosthoven wordt nog steeds herinnerd aan de verwoestende brand die zich er 3 april van dit jaar heeft afgespeeld. De woning van Xavier Peeters èn zijn auto gingen volledig in vlammen op, een ander huis raakte tijdelijk onbewoonbaar en nog een derde pand kreeg af te rekenen met rook- en waterschade.

Negen maanden later is de uitgebrande woning van Xavier Peeters een ruïne te midden van een rij woningen. Maar niet voor lang meer. Het uitgebrande pand wordt weldra gesloopt. “Ik ben contacten aan het leggen met aannemers voor de afbraak van de woning. Tegelijk moeten dan ook de gevels van mijn voormalige buren beschermd worden. Na de afbraak zal het perceel als bouwgrond verkocht worden. Ik ga de woning niet meer zelf heropbouwen”, vertelt Xavier Peeters.

De bewoner werd meteen na de brand opgevangen door zijn dochter in Lommel. Xavier Peeters wil daar ook in de toekomst blijven wonen. “Ik heb er mijn eigen kamer en werkhuis. Ik heb intussen wel een chalet gekocht op het Familiestrand in Postel. Niet om er permanent te wonen, maar om er een tijdje naar toe te trekken op momenten dat ik mijn dochter in de weg zou lopen.”

Xavier Peeters woonde 40 jaar in zijn huis toen de hevige brand alles verwoestte. Toch heeft hij de brand intussen een plaats kunnen geven. Hij voelt zich zelfs gelukkiger dan ooit tevoren. “Ik ben de woning kwijt waar ik 40 jaar gewoond heb. En naast die woning ook veel spullen die ik niet meer terug kan kopen. Spullen die vooral een emotionele waarde hadden. En ik mis de mensen die rond mij had in Turnhout. Als je 40 jaar in Turnhout gewoond hebt, laat je dat niet graag achter”, zegt Peeters. “Maar eigenlijk kan ik het niet beter hebben dan nu. Ik kan het niet beter hebben dan nu. Ik adem nu veel gezondere lucht in. Ik woon op ‘den buiten’, terwijl ik vroeger in het centrum van Turnhout woonde. Ik slaap ook veel beter dan vroeger. Voor mijn woning in Turnhout lag een put in de weg. Die werd al twintig keer gemaakt, maar al twintig keer dook het probleem opnieuw op. ’s Nachts lag ik te daveren in bed wanneer een vrachtwagen of bus passeerde. Na de brand hebben mensen me gewaarschuwd dat ik mijn ‘klop’ nog zou krijgen. Maar ik zou niet weten waarom, ik heb het beter dan vroeger.”

Enkele dierbare foto’s bleven gevrijwaard bij de brand, net als onder meer een oude wasmachine van 20 jaar, de ijskast en de diepvriezer. Ze zijn zwartgeblakerd, maar werken nog en staan nu in de nieuwe chalet van Xavier Peeters. Ze zullen hem blijvend herinneren aan de brand. “Ik was het tuinhuis aan het solderen toen de elektriciteit uit viel. Dat was al vaker voor gevallen. Ik dacht dat er weer een probleem was met de zekeringenkast. Toen ik naar binnen wilde gaan, hing alles vol rook. Wanneer ik ook de tussendeur opende, sloegen de vlammen in mijn gezicht”, herinnert Peeters zich. “Ik ben meteen terug naar buiten gelopen, naar de tuin. Op dat moment besef je eigenlijk niet wat je aan het doen bent. Ik wilde eerst in mijn eigen tuin blijven staan. Totdat mijn buren kwaad werden en riepen dat ik moèst komen. Toen ben ik over de omheining gesprongen om me via hun woning in veiligheid te brengen.”