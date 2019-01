84-jarige man krijgt vuistslag in gezicht Kristof Baelus

11 januari 2019

13u56 0 Turnhout David D. (39) moest zich verantwoorden voor het toedienen van slagen en verwondingen aan de 84-jarige Rogerius K. op 17 februari 2018. De aanvaring deed zich voor aan de kruising van de Smiskensstraat en de Apostoliekenstraat in Turnhout.

Toen Rogerius K. en zijn vrouw omstreeks 23 uur naar huis wandelden kwamen ze de beklaagde tegen. Hij lag op dat moment op de grond op de openbare weg en was zeer verward. “Mijn cliënt vroeg of alles in orde was met de beklaagde, maar die reageerde zeer agressief en diende mijn cliënt enkele rake klappen toe. Hij kreeg onderandere een vuistslag in het gezicht”, klinkt het.

Tijdens het politieverhoor bekende de dader dat hij de man een vuistslag had gegeven. Eerder kwam de man reeds twee keer in aanraking met de ordediensten wegens bezit van verdovende middelen.

“Ik was op dat moment niet onder invloed van verdovende middelen maar ik had wel gedronken’, zegt David D.

De raadsman van de beklaagde merkte op dat zijn cliënt, gezien de uitval, baat zou hebben bij een werkstraf en een cursus agressiebeheersing.

Vonnis op 8 februari.