800 scholieren èn senioren betogen voor het klimaat Jef Van Nooten

21 februari 2019

11u31 0 Turnhout Achthonderd mensen hebben donderdagochtend in het centrum van Turnhout betoogd voor het klimaat. Naast een delegatie ‘grootouders voor het klimaat’ waren het vooral spijbelende scholieren die opdaagden voor de betoging. “Voor veel Turnhoutse jongeren is het niet mogelijk om iedere donderdag naar Brussel te gaan. We organiseerden daarom een klimaatbetoging in eigen stad”, zegt mede-initiatiefneemster Eliana Erebara.

‘Ride dicks, no cars’, ‘Liever brossen dan geen bossen’ of ‘Not ready to be een fish again’. Het zijn enkele van de vele slogans die scholieren donderdagochtend met zich meedroegen tijdens de klimaatbetoging in Turnhout. De voorbije weken trokken al een paar scholen met hun leerlingen door de straten om te betogen voor het klimaat. Maar de betoging van donderdagochtend was de eerste echte klimaatbetoging zoals er de voorbije weken ook in andere steden zijn geweest. Een betoging waarvoor de scholieren moesten spijbelen. “We merkten dat er heel veel jongeren graag willen betogen, maar het is niet voor iedereen mogelijk om elke donderdag naar Brussel te gaan”, vertelt medeinitiatiefneemster Eliana Erebara. “Niet alleen omwille van financiële redenen, maar ook omdat het ver is. Wie in Brussel gaat betogen, verliest een hele schooldag. Wie enkel hier in Turnhout betoogt, mist maar een halve dag school. Dat trok veel scholieren over de streep. We hebben een facebook-event aangemaakt en flyers uitgedeeld in de scholen. Ik ben uiteindelijk blij met de opkomst. Elk beetje helpt.”

Volgens een schatting van de politie daagden achthonderd deelnemers op voor de klimaatbetoging. Na een mars door het centrum van Turnhout trok een deel van hen naar het station om richting Brussel te reizen om ook daar mee te betogen. “We gaan nog mee naar Brussel”, vertellen Nele Verstaelen, Axel Van den Eynde en Sien Gaublomme van het Heilig Graf in Turnhout. “We zijn eerder ook al op een donderdag en een zondag in Brussel gaan betogen. Omdat het echt tijd wordt dat er iets verandert. Als de politiek dat zelf niet beseft, is het aan ons om hen daar van bewust te maken. We hebben nog geen stemrecht, maar het gaat wel over onze toekomst. Op deze manier kunnen we toch onze stem laten horen en een signaal geven aan de hogere instanties. We krijgen een strafstudie voor onze afwezigheid op school, maar dat hebben we er voor over.”

Flor Willems en Ine Jacobs van de VTST hielden tijdens de betoging een bordje omhoog met de boodschap ‘We kunnen de aarde niet recycleren’. Het was de eerste keer dat zij betoogden voor het klimaat. “Het is goed dat er nu ook een betoging plaatsvindt in Turnhout. Zo kunnen ook wij onze stem laten horen. Want het klimaat is echt wel een probleem aan het worden”, aldus Flor en Ine. “We zijn op onszelf gekomen, zonder leerkrachten. Omdat de school niet georganiseerd naar de betoging wilde komen. Maar als we een briefje van onze ouders hadden, mochten we wel mee betogen.”

De spijbelende scholieren stonden er niet alleen voor bij de betoging. Ze kregen het gezelschap van opvallende veel senioren. “Wij hebben het klimaat zien veranderen tijdens onze leven. Er moet nu dringend nagedacht worden hoe de klimaatwijziging een halt toegeroepen kan worden. In het belang van onze kleinkinderen en achterkleinkinderen.”

De politie in Turnhout zette 10 manschappen in om de klimaatbetoging in goede banen te leiden.