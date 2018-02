75-jarige botst tegen auto en rijdt weg 16 februari 2018

02u30 0

David B. (75) parkeerde zijn voertuig, een Mercedes Sprinter, in 2017 in de Parkstraat in Turnhout. Hij had het echter moeilijk om uit zijn parkeerplaats te geraken en bij het manoeuvreren botste hij tot tweemaal toe tegen het achterliggend voertuig. Enkele bewoners van de Parkstraat zagen hoe de man nietsvermoedend wegreed. Volgens het parket is het onmogelijk dat de man de botsing niet gevoeld heeft en dat hij dus ook geen reden had om weg te rijden.





Vonnis op 15 maart. (MVBO)