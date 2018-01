72 gedetineerden na 3 uur terug naar cel 02u42 3

In de gevangenis in Turnhout brak zondagavond een kleine opstand uit. Ruim zeventig gedetineerden weigerden naar hun cellen terug te keren. Pas na drie uur palaveren met de ordediensten is de rust weergekeerd.





De opstand begon rond 20 uur, toen 72 gedetineerden na de avondwandeling weigerden naar hun cellen terug te keren. Aanleiding was ongenoegen over hervormingen die de directie in de gevangenis wil doorvoeren. Daardoor zouden de gedetineerden minder persoonlijke spullen in hun cel mogen bijhouden. Het gevangenispersoneel heeft de politie opgeroepen. Een vijftig agenten gingen ter plaatse. Samen met gevangenispersoneel hebben zij onderhandeld met de gedetineerden. Drie uur later keerden de gevangenen terug naar hun cel. Er is geen geweld gebruikt en er zijn geen vernielingen aangericht. (JVN)