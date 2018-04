7.500 euro geïnd tijdens politiecontrole 07 april 2018

02u30 1

De politie in Turnhout heeft donderdag samen met de Vlaamse Belastingsdienst controleacties georganiseerd in Turnhout en Kasterlee. Daarbij werd voor 7.500 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd. "Daarnaast werden nog drie automobilisten op de bon geslingerd omdat de auto waarmee ze reden niet meer geldig gekeurd was, en één chauffeur werd betrapt op het niet-handenvrij bellen in de auto", vertelt een woordvoerder van de politiezone Turnhout. (JVN)