60 assistentiewoningen in Pioniersgebouw 03 juli 2018

02u58 0 Turnhout Zorggroep Orion heeft het licht op groen gezet voor de bouw van zestig assistentiewoningen en een nieuw dienstencentrum. Het geheel zal samen het Pioniersgebouw vormen van de nieuwe wijk Niefhout in Turnhout.

Met de zestig extra assistentiewoningen wil Zorggroep Orion nog verder groepen op vlak van wonen en zorg. "Zoals de plannen er nu uitzien zullen er 41 eenslaapkamer- en 19 tweeslaapkamerassistentiewoningen beschikbaar zijn", zegt woordvoerster Katrien Adriaens. "Men voorziet ook in ondergrondse parkeerplaatsen, berging en voldoende fietsenstalling."





In de 60 nieuwe assistentiewoningen kan elke bewoner zelfstandig wonen, eventueel met ondersteuning van familie, mantelzorgers en thuiszorgdiensten. "Bij dringende hulp is er een intern oproepsysteem beschikbaar. Met het nieuwe dienstencentrum op het gelijkvloers zal er voldoende zorg en ontspanning binnen handbereik zijn", aldus nog Adriaens.





Dienstencentrum

Zorggroep Orion is nog maar net gestart met de bouw van een gloednieuw dienstencentrum in Schorvoort. Maar ook in de stationsomgeving komt er dus een dienstencentrum bij, op het gelijkvloers van het Pioniersgebouw. "Het gaat om een dienstencentrum van ruim 700 vierkante meter. Er wordt ook hier voldoende fietsenstalling voorzien. Deze ruimte zal voldoen aan alle voorwaarden van een erkend lokaal dienstencentrum zoals bepaald in het Woonzorgdecreet. Het wordt een eigentijds, lokaal centrum waar de werking zich richt naar alle inwoners van Turnhout", besluit woordvoerster Adriaens. "Er wordt voorzien in een uitgebreid aanbod aan diensten die beantwoorden aan de noden van eigentijdse, lokale zorg. Men zal er ook terecht kunnen met vragen over thuiszorg. Daarnaast staan er ook informatieve, recreatieve als algemeen vormende activiteiten op het programma."





Zorggroep Orion heeft voor de ontwikkeling van het dienstencentrum en de uitbating van de assistentiewoningen een overeenkomst gesloten met bouwheer NV Blairon. (JVN)