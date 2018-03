475 lopers trotseren vrieskou voor 11.11.11 19 maart 2018

02u41 0 Turnhout Aan de Thomas More Hogeschool in Turnhout werd zaterdagnamiddag het startschot gegeven voor de eerste 11.Trail in Turnhout. De loopuitdaging werd georganiseerd door 11.11.11., de opbrengst gaat dan ook integraal naar dat goede doel.

Acht kilometer lopen door gebouwen in de barre koude: voor die uitdaging stonden zaterdag de 475 lopers uit Turnhout en omstreken. De race ging door meer dan 20 gebouwen, waaronder Gaspar Motors, waar de sportievelingen werden toegejuicht door de jeugdfanfare van Oosterwij. Ze liepen ook door Decathlon met animatie van Trio Tripel, en ook de brandweerkazerne stond op het programma. "Turnhout is een stad in beweging en toen we de vraag kregen van 11.11.11. of de stad open stond om mee de 11.Trail te organiseren zeiden we volmondig ja", vertelt Turnhouts burgemeester Eric Vos. Samen met de laatstejaars Sport en Bewegen en Sportmanagement van de Thomas More Hogeschool werd de trail maanden geleden al voorbereid.





Met datzelfde doel voor ogen zette ook Bert Peeters van 11.11.11. zich 100 procent in voor de trail. "We willen de mensen samenbrengen en doen bewegen en dat is vandaag perfect gelukt."





Elfje Willemsen

Verschillende Turnhoutse verenigingen zetten op en naast het parcours hun beste beentje voor om het de lopers zo aangenaam mogelijk te maken en met succes. "Het is enorm koud maar toch zijn er veel lopers zich vandaag nog komen inschrijven."





Organisatie 11.11.11. wil met deze trail een nieuwe manier van fondsenwerving opstarten. "Het is een sportief initiatief dat door onze organisatie gedragen wordt samen met het gelijkekansen-aspect, mensen met een UIT-pas konden hier aan een sociaal tarief meelopen." Aan de start stonden ook Bekende Vlamingen zoals meter van het project Elfje Willemsen en peter Bert Lievens, finalist van The Voice Van Vlaanderen, Jos Geysels en Suzanne Verhoeven. Daarnaast stonden ook Ben Heylen uit Rillaar en Nico Sannen uit Mol aan de start.





"Het is echt enorm koud, maar na honderd meter lopen zullen we het wel warm krijgen", zeggen ze. "Wij zijn eigenlijk marathonlopers, we doen volgende week mee aan de marathon in Rotterdam. Dit is een goede training." (MVBO)