42 fietsen in beslag genomen bij huiszoeking in Turnhout: politie zoekt eigenaars Jef Van Nooten

31 januari 2019

16u23 0 Turnhout De politie is op zoek naar de eigenaars van ruim 40 fietsen die in beslag werden genomen bij een huiszoeking. De fietsen, waaronder een ligfiets en koersfietsen, zijn wellicht gestolen.

“De politie regio Turnhout heeft afgelopen dinsdag bij een huiszoeking in het centrum van Turnhout 42 fietsen in beslag genomen”, verduidelijkt een woordvoerder van de politie. “Het gaat om gewone stadsfietsen, maar ook om mountainbikes, koersfietsen, elektrische fietsen en zelfs een ligfiets. We vermoeden dat het merendeel van deze fietsen gestolen is.”

De politie regio Turnhout heeft foto’s van de teruggevonden fietsen op haar facebookpagina geplaatst. Wie zijn of haar fiets herkent, kan maandag 4 februari tussen 14 uur en 18 uur telefonisch contact opnemen met het team straatcriminaliteit van de politie op het nummer 014/40.80.75. “Het heeft geen zin dat mensen zich intussen al aanbieden bij de politie voor ophaling van een gestolen fiets. Daarvoor zullen met de rechtmatige eigenaars die zich maandag telefonisch melden, nog verdere afspraken worden gemaakt.”

De facebookpagina van de politie met de foto’s van de 42 fietsen vind je hier .