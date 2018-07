400 vierkante meter van tuin rusthuis gaat in vlammen op 31 juli 2018

Zo'n 400 vierkante meter tuin van woonzorgcentrum De Wending is gisterennamiddag afgebrand. "Door de droogte van de voorbije weken en de wind verspreidde het vuur zich snel", zegt Katrien Adriaens van het OCMW. "Verschillende brandweerwagens kwamen snel ter plaatse. Even was er spraken om de gebouwen te evacueren, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. We hebben wel alle ramen laten sluiten." De brand was snel geblust. "Onze tuin ziet er nu niet uit. Het maakt nog wel eens duidelijk hoe alert we allemaal moeten zijn", zegt Adriaens.





"Een precieze oorzaak kon de brandweer niet geven, maar mogelijk gaat het om een sigaret, maar het kan net zo goed om een stukje glas gaan." (VTT)