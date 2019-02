30 extra bewakingscamera’s op komst in politiezone Turnhout Jef Van Nooten

12 februari 2019

20u16 6 Turnhout De politie in Turnhout zal de komende jaren 30 nieuwe bewakingscamera’s plaatsen. Tot voor kort stonden alleen vaste camera’s op de Grote Markt maar voortdurend komen er nieuwe bij. “De camera’s maken haarscherpe beelden en die gaan rechtstreeks naar de dispatching”, klinkt het.

De politiezone Turnhout was een pionier op het vlak van nummerplaatlezers en trajectcontrole. Nu wil de politie sterk inzetten op bewakingscamera’s. Dat moet de veiligheid én het veiligheidsgevoel in de zeven gemeenten van de zone waarborgen.

“Tot voor kort beschikte de politie over vier vaste bewakingscamera’s op de Grote Markt in Turnhout, maar momenteel worden op verschillende plaatsen over de hele politiezone nieuwe camera’s in gebruik genomen”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie in Turnhout.

Haarscherpe beelden

“Eén daarvan vind je op het Zegeplein in Turnhout. Daar kreeg de politie geregeld meldingen van overlast, vandalisme of vechtpartijen.”

De camera op het Zegeplein werd strategisch geplaatst. Hij kan niet alleen dienen om vechtpartijen of vandalisme op het plein zelf te bestrijden, maar ook wanneer verdachten van bijvoorbeeld caféruzies of overvallen van de Grote Markt in Turnhout via het Zegeplein naar de stationsbuurt vluchten.

Wanneer de politie vroeger de beelden van de bewakingscamera’s op de Grote Markt bestudeerde, waren die vaak onbruikbaar. Zeker bij duisternis waren die beelden vaak te onduidelijk om verdachten te identificeren. Met het nieuwe cameranetwerk komt daar verandering in.

“Deze zijn van de nieuwste generatie. Ze maken haarscherpe beelden die rechtstreeks worden doorgestuurd naar de dispatching”, vervolgt de politiewoordvoerder.

Station

“Van daaruit kunnen we de beelden live bekijken en kunnen we nóg sneller en nóg efficiënter inspelen op incidenten of onregelmatigheden. De camera’s en de livebeelden die ze doorsturen, moeten er ook voor zorgen dat onze interventieploegen nog doelgerichter kunnen worden aangestuurd.”

Ook aan het Merodecenter, het station, de Herentalsstraat ter hoogte van Driessenstraat, en in de Otterstraat ter hoogte van de Klinkstraat worden snel bewakingscamera’s in gebruik genomen. Ook in de andere gemeenten van de politiezone komen bewakingscamera’s, zoals aan de fietsenstalling naast de Antwerpseweg in Vosselaar.

“Alles samen komen er de komende jaren zo’n 30 nieuwe bewakingscamera’s bij in de politiezone Turnhout. Op bepaalde sites kunnen de nieuwe camera’s worden aangesloten op het al bestaande netwerk, maar op andere locaties moet er nog extra bekabeling worden voorzien”, aldus de woordvoerder.