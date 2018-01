25 rusthuisbewoners slapen noodgedwongen in cafetaria 19 januari 2018

02u37 0 Turnhout Een 25-tal bewoners van woonzorgcentrum Sint-Lucia in Turnhout heeft de nacht noodgedwongen in de cafetaria doorgebracht. Ze mochten niet in hun kamer blijven omdat er water insijpelde, nadat gisterenochtend een deel van de dakbedekking weg was gewaaid.

Door het stormweer geraakte gisterenochtend het dak van wzc Sint-Lucia aan de Clarissendreef in Turnhout ernstig beschadigd. De brandweer herstelde de schade zo goed mogelijk. Maar door het voorspelde regenweer werd beslist om het (gemeentelijke) rampenplan af te kondigen. De bewoners van de bovenste verdieping konden immers niet op hun kamers blijven. "Omdat het water er binnen zal sijpelen als het vannacht regent", legt directeur Koen Vermeirenuit. "In totaal gaat het om 36 bewoners van vier leefgroepen die tijdelijk uit hun kamer moeten."





Het wzc-personeel verwittigde de families van de bewoners. Eén derde van de bewoners kon de nacht bij familie doorbrengen. Maar zo'n 25 bewoners konden nergens anders heen. "Zij worden verzameld in de cafetaria. Hun bedden worden naar daar gebracht."





Oogje in het zeil

De directie trommelde extra personeel op om de bewoners te evacueren en te begeleiden. Rusthuismedewerkers bleven vannacht bij in de cafetaria om een oogje in het zeil te houden. "Onze technische dienst zal de situatie de hele nacht opvolgen, om zeker te zijn dat er bij insijpeling van regenwater toch ook geen problemen ontstaan op de onderliggende verdiepingen", aldus nog Vermeiren.





Het personeel kreeg ondersteuning van het Rode Kruis en de civiele bescherming bij de evacuatie. Vandaag zal blijken wanneer de bewoners van de bovenste verdieping weer naar hun kamer kunnen. (JVN)