22 kinderen op robotkamp in Sint-Jozefcollege 28 augustus 2018

Voor 22 jongens en meisjes is het nieuwe schooljaar gisteren al begonnen. Of zo lijkt het toch. Ze trokken naar het Sint-Jozefcollege in Turnhout om er deel te nemen aan een 'robotkamp'. De deelnemers hebben allemaal het zesde leerjaar achter de rug en beginnen op maandag 3 september aan het eerste middelbaar. In afwachting van dat avontuur gingen ze gisteren op ontdekking in de wondere wereld van de robotica. Vandaag staat de tweede dag van het kamp op het programma. Op dag 1 werd het chassis voor de robot gemonteerd. Ze kinderen moesten gaatjes boren, solderen en de snoeren en batterijen aansluiten. Vandaag focussen ze zich op het programmeren van de robot via Ardublock. Nadien krijgt iedere deelnemer zijn of haar robot mee naar huis. Het kamp wordt begeleid door leerkrachten en studiemeesters van het Sint-Jozefcollege. (JVN)