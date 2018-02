200 uur werkstraf na verminking met glas 24 februari 2018

De 28-jarige Hervé G. uit Turnhout moet 200 uur de handen uit de mouwen steken. Hij riskeerde 2 jaar cel voor een steekpartij met een glas, maar hij krijgt dus een werkstraf.





Hervé G. werd in september 2013 door een groep Albanezen op het Zegeplein in Turnhout in elkaar geslagen tijdens het uitgaan. Kort nadien ging hij zelf Dedaj Labinot (33) uit Oud-Turnhout te lijf met een kapot wodkaglas. Het slachtoffer kreeg een steek in de buikstreek en snijwonden in zijn gezicht. "Hij heeft me verminkt voor de rest van mijn leven. Elke keer ik in de spiegel kijk, moet ik aan hem denken", verklaarde het slachtoffer vorige maand.





De advocaat van Hervé G. hoopte op een vrijspraak omdat de steekpartij volgens hem was uitgelokt door de eerdere afranseling. Maar volgens het slachtoffer heeft hij nooit één klap aan G. gegeven. Hij zou integendeel geprobeerd hebben een einde te maken aan die vechtpartij. Dat bevestigde ook een getuige. "Uitlokking wordt niet weerhouden omdat niet bewezen wordt dat de burgerlijke partij ook slagen heeft uitgedeeld", oordeelt de rechter.





Het openbaar ministerie had 2 jaar gevraagd. De rechtbank houdt het op een werkstraf van 200 uur, omdat G. reeds een cursus agressiebeheersing volgde, vast werk heeft, en is afgekickt van drugs.Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van zo'n 30.000 euro. (JVN)