2 jaar voorwaardelijk voor jarenlange mishandeling van tweelingdochters Jef Van Nooten

26 februari 2019

16u28 0 Turnhout Een vrouw uit Turnhout die haar tweelingdochters jarenlang mishandeld heeft, is schuldig bevonden door de rechtbank. Het parket had een effectieve celstraf van 30 maanden gevraagd, maar de vrouw moet niet naar de gevangenis.

Geslagen met een skateboard, aangevallen met een houtvijl en gedwongen om ’s nachts rondjes te lopen rond de kerk. Het was slechts een deel van de jarenlange mishandeling die een tweeling uit Turnhout heeft moeten ondergaan. De moeder van de meisjes is nu veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 600 euro.

De mishandeling begon kort nadat het gezin zich in 2008 in Turnhout had gevestigd. Jarenlang ondergingen de meisjes het geweld, maar in september 2016 was voor hen de maat vol. Aanleiding waren doodsbedreigingen en een aanval met een houtvijl.

De tweelingzussen hebben het emotioneel erg moeilijk met wat ze hebben moeten doorstaan. “Ze zijn aangetast in hun basis veiligheidsgevoel. Door hun eigen moeder. Uiterlijk zijn de littekens niet zo groot, maar innerlijk blijven de littekens voor de rest van hun leven”, sprak hun advocaat tijdens het proces. De meisjes krijgen alvast een schadevergoeding van 5.000 euro toegekend, maar dat bedrag kan later nog oplopen.