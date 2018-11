2.500 mensen verwelkomen Sinterklaas in Turnhout Jef Van Nooten

24 november 2018

Alleen maar blije gezichten zaterdagnamiddag tijdens de feestelijke intrede van Sinterklaas in Turnhout. De Sint kwam per boot aan op de Nieuwe Kaai. Een massa kinderen en hun ouders stonden Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten er op te wachten. Nadat hij tijd had gemaakt voor de kindjes aan de Nieuwe Kaai ging het richting Gasthuisstraat en Grote Markt. “We zijn tevreden over de opkomst”, reageert Nik Tuytelaers van Toerisme Turnhout vzw. “We schatten dat er zo’n 2.500 mensen naar de komst van de Sint zijn komen kijken. Aan de Nieuwe Kaai was het nog droog. Tegen de tijd dat de Sint op de Grote Markt was, hadden we wat druilerige regen. Maar dat heeft ons eigenlijk geen parten gespeeld. Ook in de Gasthuisstraat was het druk door de komst van Sinterklaas.” Tot 4 december kan je Sinterklaas op bepaalde momenten ook nog bezoeken in het Sinterklaasmagazijn op het nieuwe Academieplein in de Baron du Fourstraat.