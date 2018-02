175.000 waterratten in Stadspark VERNIEUWD ZWEMBAD VIERT HELE WEEK EERSTE VERJAARDAG JEF VAN NOOTEN

07 februari 2018

02u59 0 Turnhout Zwembad Stadspark in Turnhout was zaterdag precies één jaar opnieuw open. In dat openingsjaar brachten meer dan 175.000 zwemmers een bezoek aan het zwembad. "We zien het aantal bezoekers nog elke maand stijgen", zegt manager Maarten Schrooyen. Zwembad Stadspark houdt nog de hele week een feestweek. Er zijn gratis jaarabonnementen te winnen.

Na een jarenlange sluiting door aanhoudende technische problemen in het vorige zwembad Stadspark koos het stadsbestuur er voor om het zwembad te laten vernieuwen. Met Optisport kwam er een nieuwe uitbater.





Manager Maarten Schrooyen blikte zaterdag, precies één jaar later, tevreden terug op het openingsjaar. "Ruim 175.000 bezoekers hebben afgelopen jaar het zwembad bezocht. Zowel scholen, 'zwemleskindjes', clubs, recreatieve als professionele zwemmers hebben de weg naar het bad gevonden", zegt Schrooyen. "Het was vooraf moeilijk in te schatten hoeveel bezoekers we na één jaar zouden tellen. Met de zwemleskindjes zitten we ver boven de verwachting. Sowieso stijgen de bezoekersaantallen nog iedere maand. We merken dat veel mensen die tijdens de sluiting waren uitgeweken naar andere zwembaden in de buurt hun weg naar Stadspark aan het terugvinden zijn." De waterspeeltuin blijkt een groot succes. Optisport wil daarom tijdens weekends en woensdagnamiddagen het aantal speeltoestellen uitbreiden.





Chloor

Bij de opening van het zwembad was het bang afwachten of dit vernieuwde bad verlost zou zijn van de technische mankementen. Dat blijkt voorlopig het geval. "En als er toch eens een mankement was, werd dit snel verholpen", zegt Schrooyen. Schepen voor Sport Hannes Anaf (sp.a) was vooraf overtuigd dat de technische problemen voorbij zouden zijn. "We hadden bewust in het bestek opgenomen dat de technische installatie volledig vernieuwd moest worden. Eén keer (in maart vorig jaar, red.) moest het zwembad ontruimd worden nadat chloordampen waren vrijgekomen. Maar dat bleek het gevolg van een menselijke fout."





Zwemlessen aangepast

Naast een uitbreiding van de waterspeeltuin plant Optisport dit jaar nog enkele nieuwigheden. Zo wordt het dameszwemmen uitgebreid, het buitengebied verder ingericht en ondergaan de Aqua'Mini lessen een metamorfose. Ook de zwemlessen voor kinderen worden mogelijk aangepast. De lessen kregen het voorbije jaar kritiek, onder meer omdat de lessen te traag zouden vorderen. "Sommige ouders hebben te hoge verwachtingen. Maar er zijn plannen om ook zwemlessen aan te bieden in kleinere groepjes van twee of drie kinderen", vervolgt Schrooyen.





Bij de eerste verjaardag van zwembad Stadspark is een feestweek op gang geschoten. Tijdens deze week zijn gratis jaarabonnementen te winnen. "De recreatieve bezoekers ontvangen bij elk bezoek een eendje. Dat zal meestrijden tijdens de eendjesrace aan het eind van de feestweek. Het winnende eendje is goed voor een gratis jaarabonnement voor het zwembad. Daarnaast zal elke weekdag ergens in Turnhout een grote eend verstopt worden. Wie de gouden eend vindt, wint ook een gratis jaarabonnement", verduidelijkt Schrooyen.