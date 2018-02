150-jarige Sussen geven jubileumboek uit 15 februari 2018

Het jubileum van Harmonie de Xaverianen, in Turnhout ook luisterend naar de naam 'De Sussen', werd 150 jaar na de oprichting van priester Louis-Marie Van Caloen gevierd met de uitgave van een schitterend fotoboek dat werd samengesteld door geschiedkundige Sam Van Clemen. 'Samen 150 jaar' is niet alleen de titel van het boek maar ook van het strijdplan om in het jubileumjaar 2018 talrijke feestelijke aktiviteiten te organiseren om te tonen dat het Turnhoutse harmonieorkest vandaag de dag nog springlevend is.





