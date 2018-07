15.000 euro buitgemaakt in 1 minuut TWEE DIEVEN GOOIEN BAKSTEEN DOOR GLAZEN DEUR GSM-WINKEL WOUTER DEMUYNCK

14 juli 2018

02u24 0 Turnhout In de nacht van donderdag op vrijdag hebben twee dieven ingebroken bij gsm-hersteller Mobile Sous in de Herentalsstraat. Ze sloegen de glazen deur in met een baksteen en konden op slechts één minuut tijd 15.000 euro aan gsm's stelen.

Rond 3.50 uur hoorde een overbuur glas breken. De politie kwam ter plaatse, maar de daders waren toen al verdwenen. "Op de camerabeelden van de winkel is te zien hoe twee personen eerst een glazen deur inslaan met een baksteen en daarna weglopen", vertelt medewerker Mohamed Hatite. "Zo'n tien minuten later kwamen ze terug. De ene ging naar de balie op zoek naar geld, de andere trok een glazen vitrinekast kapot om gsm's te stelen. Aangezien die ene geen geld vond, ging hij ook naar een vitrinekast. Dan probeerden ze ook nog de middelste vitrinekast open te breken, maar aangezien dat mislukte, zijn ze weggelopen. Dat gebeurde allemaal in één minuut."





De twee dieven waren goed voorbereid. "Ze droegen allebei een kap over hun hoofd. Aangezien ze handschoenen droegen, zijn er ook geen vingerafdrukken."





De buit die ze op één minuut konden bijeenrapen, is aanzienlijk. "Het exacte bedrag moeten we nog berekenen, maar het zou om een buit ter waarde van zo'n 15.000 euro gaan. Dan is er ook nog de schade aan de winkel. De glazen deur en vitrinekasten moeten hersteld worden. Zo'n vitrinekast kan per stuk toch al snel 600 euro kosten. We hebben geprobeerd enkele bedrijven te bereiken, maar door het bouwverlof zal het wat langer duren. Mogelijk moeten we twee weken wachten. Voorlopig heeft de brandweer een houten plaat achter de deur gezet."





Anti-diefstalrolluik

De winkel is ongeveer een jaar in Turnhout gevestigd. Het is de eerste keer dat ze dieven over de vloer krijgen. Ondanks de omstandigheden ging de winkel gisteren gewoon weer open.





"Je moet wel, je moet je brood verdienen", vervolgt Hatite. "Ik ga sowieso verder, ik voel me niet bedreigd. Je kunt ervan leren dat je je winkel moet beveiligen. We gaan sowieso een anti-diefstalrolluik installeren, al kost dat 9.000 euro. Ook het alarmsysteem zullen we aanpassen. Dat had al lang moeten beginnen loeien toen ze met die baksteen de glazen deur openbraken, maar dat is niet gebeurd. We gaan het verantwoordelijke bedrijf dus de instellingen laten aanpassen."





Daarnaast hoopt Hatite dat er ook camerabewaking in de straat zelf komt. "Dan kan de straat ook meer in het oog gehouden worden. Recent vonden die voetbalrellen ook in deze straat plaats. Al is het niet zo dat er in de Herentalsstraat een inbrakenprobleem is."