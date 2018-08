145 appartementen Niefhout klaar tegen 2022 PIONIERSGEBOUW WORDT HART STADSVERNIEUWINGSPROJECT JEF VAN NOOTEN

01 september 2018

02u37 0 Turnhout Het stadsvernieuwingsproject Niefhout krijgt er tegen 2022 het zogeheten Pioniersgebouw en een plein bij. Het gebouw van ruim 1,7 hectare groot bevat een kinderopvang, 145 appartementen, een dienstencentrum en assistentiewoningen. "En niet te vergeten: 500 vierkante meter aan commerciële ruimtes."

Het stadsvernieuwingsproject Niefhout achter het station in Turnhout krijgt steeds meer vorm. Over vier jaar krijgt het project er een indrukwekkend Pioniersgebouw van zo'n 17.300 vierkante meter.





"De nieuwbousw zal in totaal zo'n 145 appartementen tellen. Een 100-tal daarvan worden huurappartementen waarbij de huurders gebruik kunnen maken van extra gemeenschappelijke ruimte en ontspanningsruimtes om vrienden en familie te ontvangen, gastenkamers, een fitness, strijk- en wasdiensten, deelfietsen en slimme brievenbussen", klinkt het bij de stad.





"Daarnaast biedt het nieuwe gebouw 500 vierkante meter aan commerciële ruimtes, bijvoorbeeld voor horeca of een dokterspraktijk. Onder het gebouw komt een ruime parkeergarage voor bewoners en andere gebruikers."





Huis van het Kind

In het gebouw worden ook enkele zorginstanties ondergebracht. "Zo kunnen jonge ouders er beroep doen op een occasionele kinderopvang wanneer ze dringend opvang nodig hebben, bijvoorbeeld bij ziekte of sollicitatiegesprekken. In het Huis van het Kind vinden ze naast het consultatiebureau van Kind & Gezin ook andere organisaties die hen kunnen helpen bij kleine en grote opvoedingsvragen. Bovendien engageerde Kind & Gezin zich om in het nieuwe gebouw haar regiohuis onder te brengen."





Nieuw plein

Naast het Pioniersgebouw wordt een ruim plein aangelegd van zo'n 4.500 vierkante meter. "Het wordt een mooie nieuwe ontmoetingsplek voor de hele buurt dankzij een waterpartij, terrassen, groen en speelruimte voor de kinderen."





Rond het binnenplein plant Zorggroep Orion 60 assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum.





"De assistentiewoningen zijn er voor wie actief ouder wil worden en zo lang mogelijk zelfstandig wil wonen in Turnhout", zegt voorzitter Luc Op de Beeck.





Overal in Niefhout worden ecologische, besparende materialen of oplossingen gebruikt. Ook het Pioniersgebouw wordt aangesloten op het warmtenet voor verwarming en warm water.





"Zo verminderen we de Turnhoutse CO2-uitstoot en bouwen we verder aan een duurzame stad", zegt schepen Astrid Wittebolle.





In september wordt de bouwvergunning voor deze fase van het Niefhout-project aangevraagd. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in het tweede kwartaal van volgend jaar. De opening van het Pioniersgebouw en het plein wordt verwacht tegen 2022.