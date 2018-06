14 gezinnen hokken samen rond villa FAMILIES REGELEN BOUW COHOUSING ZÓNDER PROJECTONTWIKKELAAR JEF VAN NOOTEN

12 juni 2018

02u48 0 Turnhout Elf gezinnen hebben gisteren samen een bouwvergunning aangevraagd voor een cohousingproject met 14 huizen in de Emiel Fleerackersstraat. Een bestaande villa zal er verbouwd worden tot één woning met het gemeenschappelijke paviljoen. De families regelen de bouw zelf, zonder projectontwikkelaar.

Vijf gezinnen kregen in november 2015 het idee om een cohousingproject op te starten. Zes gezinnen volgden hun voorbeeld waardoor de groep nu bestaat uit elf .





De gezinnen kozen voor 'Cohousing Buren van Bink' als naam en beslisten alles zelf te regelen, zonder projectontwikkelaar. Daarvoor hebben de initiatiefnemers eerst een charter opgesteld, een visie van de richting waarmee ze uit willen met het project. "We gaan voor een ecologisch project en dat vertaalt zich in groendaken, minder verharding en duurzame energieoplossingen. En ook het levenslang wonen zie je terug in de architectuur, door gezinswonigen te koppelen aan gelijkvloerse huizen voor senioren", zegt initiatiefnemer Saskia Michielsen.





Nadat de visie op punt stond, gingen de 'Buren van Bink' op zoek naar mogelijke locaties in de stad. Ze lieten hun oog vallen op de grote villa's die in en rond de stad te koop staan. Ze kozen uiteindelijk voor een villa in de Emiel Fleerackersstraat. Ze namen Teema Architecten onder de arm om het project uit te tekenen. Volgens de plannen zal de oorspronkelijke villa verbouwd worden tot één woonhuis en een gemeenschappelijk paviljoen met onder meer een grote keuken, ontspanningsruimte, een polyvalente ruimte, een wasplaats en een klushok. "We zullen hier een keer per week samen eten, samen activiteiten doen, maar ook co-thuiswerken", zegt Michielsen. "Ook moet je door dit paviljoen je woning niet groter maken voor die paar keer per jaar dat de familie eens komt eten: je kan kleiner wonen, maar met de luxe van veel ruimte wanneer je die nodig hebt."





Nog 3 gezinnen gezocht

In de tuin worden nog eens 13 nieuwbouwen voorzien. Door het hoogteverschil is de visuele impact van de nieuwbouw minimaal. In elk blok zit een grotere, een kleinere gezinswoning en een gelijkvloerse seniorenflat om de zorg voor elkaar en het levenslang wonen te versterken", zegt Michielsen. Er komen vier blokken met elk drie huizen, die gescheiden worden door groene corridors: goed voor de privacy, maar ook voor de impact op fauna en flora."





In totaal krijgt het project veertien woningen. Elf gezinnen hebben zich al geëngageerd. 'Buren van Bink' zoekt dus nog drie gezinnen. Meer info op www.burenvanbink.be.