103 kaarsjes voor jarige Marthe Kesteleyn 21 augustus 2018

Marthe Kesteleyn heeft samen met haar medebewoners van woonzorgcentrum De Wending in Turnhout het glas geheven op haar verjaardag. Marthe vierde op maandag 13 augustus haar 103de verjaardag. Het woonzorgcentrum vierde die verjaardag met een receptie. Marthe Kesteleyn was duidelijk in de wolken met het feest dat voor haar werd georganiseerd.





(JVN)