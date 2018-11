10.000 kerstboompjes verkopen: drukke weken voor Lions Club Hartevrouwe Jef Van Nooten

08 november 2018

10u02 1 Turnhout De leden van Lions Club Turnhout Hartevrouwe hebben enkele drukke weken voor de boeg. Ze gaan deze maand opnieuw 10.000 kleine kerstboompjes verpakken en verdelen.

De kerstbomenverkoop van de Lions Club Turnhout Hartevrouwe is intussen een traditie geworden. Sinds augustus is de ‘kerstboompjescommissie’ bezig met de voorbereidingen. In november breekt telkens het zware werk aan.

“Maar liefst 10.000 levende, kleine kerstboompjes worden geleverd bij onze leden Eliane en Nina. Alle Hartevrouwen staan dan klaar om boompjes van de karren af te laden op de lange tafels. Daarna gebeurt alles zoals bij een lopende band: plastic zakje rond de pot, juten zakje er rond, rood touwtje met Lionslabel er aan hangen, en dan weer op de karren zetten, die intussen gekuist zijn”, klinkt het bij de serviceclub.

Om alles tijdig klaar te hebben, steken partners, kinderen en vrienden van de Hartevrouwen een handje toe. “Het vraagt dagen werk en toch is het meteen een heel gezellige bedoening. We praten er op los, de koffie en de koekjes staan klaar. We leren elkaar nog beter kennen in die ongedwongen sfeer. Daarna volgt het tweede luik: de baan op om ze allemaal te verkopen. Ons werkterrein overschrijdt ruim de Kempen. We rijden met volgestouwde auto’s rond om kerstboompjes te leveren. Met de opbrengst kunnen we weer vele mensen die het minder goed hebben dan wij gelukkig maken. En daarvoor doen we het.”

De kerstboompjes kosten 10 euro per stuk en kunnen besteld worden via www.hartevrouwe.be. Ze kunnen geleverd worden vanaf 23 november. De opbrengst gaat naar diverse sociale projecten.