1.500 schoolkinderen dansen om 'vijf voor twaalf' 03 maart 2018

De basisscholen van de Stadsregio Turnhout lieten vrijdag meer dan 1.500 kinderen dansen om ze meer te laten bewegen. De kinderen dansten om 11.55 uur, om aan te geven dat het 'vijf voor twaalf' is om te bewegen.





De dansactie past in het kader van de 'Week van de Keigezonde Kempen'. "Heel wat redenen zorgen ervoor dat kinderen soms minder bewegen. Er wordt meer tijd doorgebracht achter de TV, het is te druk op straat, buren klagen over lawaai of kinderen zijn niet op de hoogte van het sportaanbod in hun buurt", zegt Steven Gielis van ZITDAZO. "Beweging heeft een positieve invloed op de gezondheid van kinderen. Regelmatig bewegen prikkelt de motorische ontwikkeling, stimuleert creativiteit en fantasie, is vaak onderdeel van een sociale activiteit én zorgt voor een betere nachtrust." De ouders kregen tips mee over hoe ze ook thuis met hun kinderen meer kunnen bewegen. (JVN)