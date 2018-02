"Zeil komt 13 dagen te laat" Al voor 70.000 euro waterschade aan huis, familie radeloos JEF VAN NOOTEN

01 februari 2018

12u41 0 Turnhout Dertien dagen nadat de woning van de familie Van Kelst-Schellekens in Turnhout beschadigd raakte door het noodweer, heeft de civiele bescherming gisteravond eindelijk een zeil over het dak gelegd. Volgens een verzekeringsexpert is de schade intussen opgelopen tot 70.000 euro. Dochter Fleur raakte bovendien gewond nadat ze 's nachts is uitgegleden ver een plas water. "We zitten er emotioneel helemaal doorheen", zeggen Steven en An.

"Eindelijk... maar wel dertien dagen te laat. Als er vanaf dag één naar ons geluisterd was, was ons veel ellende bespaard", vertellen Steven Van Kelst en An Schellekens. Dinsdag kon u lezen hoe hun woning in de Slagmolenstraat in Turnhout sinds 18 januari bij iedere regenbui verandert in een zwembad. Een gevolg van een hevige rukwind die het dak toen lichtjes opzij heeft verschoven.





Het gezin hoopte woensdag al dat de problemen eindelijk van de baan zouden zijn. "Een dakwerker kwam die dag langs. Hij zou het probleem wel oplossen. Vandaag (red.) zat zijn factuur al in de brievenbus: 265 euro. 'Lek gevonden, voorlopig dicht gemaakt', stond bij de beschrijving van de werken", kinkt het. In praktijk had de dakwerker alleen een plaat over de schouw gelegd. Maar daar stelde het probleem zich helemaal niet. Bij de regenbuien van gisteren stroomde het water dus opnieuw naar binnen. "We hebben daarop nog maar eens naar de brandweer gebeld. Die beloofde uiteindelijk om de civiele bescherming er bij te halen."





Enkele uren later, rond 16.30 uur, arriveerden de civiele bescherming en de brandweer in de Slagmolenstraat. Even waren ze van plan om vandaag terug te komen. Omdat het al donker aan het worden was. Steven Van Kelst kon hen uiteindelijk toch overtuigen om ondanks de invallende duisternis een zeil over het dak te spannen. Rond 19 uur was de woning eindelijk waterdicht. "Maar daarmee zijn de problemen nog niet van de baan, integendeel", zeggen Steven en An. "Heel de woning is intussen nat, zelfs het gelijkvloers. Een verzekeringsexpert is vanmiddag (gisteren, red.) langs geweest. Hij raamt de schade intussen al op 70.000 euro. De verzekering begrijpt niet dat de brandweer en de dakwerker niet eerder een zeil hebben gelegd. Zij vreesden dat heel het dak dan mee zo weg waaien als er een rukwind onder het zeil geraakte. Maar het dak moet waarschijnlijk sowieso volledig vernieuwd worden."





Door het uitblijven van het zeil kreeg het water telkens vrij spel in de woning. Door de hevige regenval van gisteren, ging de situatie van kwaad naar erger. "De boxspring, bureau's, kasten, ... Heel de inboedel op de twee bovenste verdiepingen is nat geworden. We hebben de moed al opgegeven om telkens te dweilen. Ook de houten trappen en de vloeren zijn om zeep, enzovoort. Alles zal gestript moeten worden. Gelukkig regende het toen de experts langs kwamen. Zo hebben ze het probleem aan de lijven kunnen ondervinden. Ze werden nat gedruppeld tijdens hun werk. "





Door de vochtigheid zullen zich snel schimmels beginnen te vormen in de woning. Het gezin beseft dat ze mogelijk tijdelijk moet verhuizen. "Op deze manier kunnen we niet blijven leven", zegt Steven. "Onze kinderen slapen in de speelkamer. Maar Fleur (8) is vannacht uitgeschoven. We moesten er mee naar het ziekenhuis voor twee hechtingen aan haar neus. We gaan de kinderen voorlopig elders laten overnachten."





Zelf 'slapen' Steven en An op de zetel, maar ze doen er amper een oog dicht. Toch moet Steven er telkens vroeg uit voor zijn job als buschauffeur. "We vinden geen rust meer, en zitten er emotioneel volledig doorheen. Mijn vrouw zit 's avonds te wenen in de zetel, en ook ik heb al tranen gelaten", besluit Steven.