"Weer gelukkig dankzij tatoeages" VUURSPUWSTER IRIS (28) FINALISTE VAN MISS TATTOO BELGIUM 2019 JEF VAN NOOTEN

13 maart 2018

02u30 0 Turnhout Een opvallende verschijning. Dat is het minste wat je van Iris Pasquet (28) uit Turnhout kan zeggen. De vrouw staat vol tatoeages en is professioneel vuurspuwer. Het leverde haar een finaleplek op in de wedstrijd Miss Tattoo Belgium 2019. "Ik heb een donkere periode meegemaakt. De tatoeages geven me het gevoel dat ik gelukkiger kan leven", vertelt Iris.

Of ze tijd had voor een interview? Ja, maar dan wel in de Tattoo Studio in de Sint-Antoniusstraat in Turnhout. Want daar brengt Iris Pasquet-Bogaerts veel van haar vrije tijd door. Ze wil er op haar 'tattoo-best' uitzien voor de verkiezing van Miss Tattoo Belgium. "Enkele maanden geleden heb ik me online ingeschreven. Recent kreeg ik het bericht dat ik geselecteerd ben om mee te doen aan de finale", vertelt Iris.





Hoeveel tatoeages Iris precies heeft, is moeilijk te zeggen. Omdat veel tekeningen in elkaar overlopen. Vast staat dat Iris er nog een tijd mee wil doorgaan, tot ze volledig vol staat. Behalve haar gezicht, dat wil ze vrij houden. "Mijn eerste tattoo liet ik zetten toen ik 16 jaar was. Dat was iets heel simpel en klein. Sinds enkele jaren ben ik er in verdergegaan en heb ik er meer laten zetten", zegt Iris.





Het is dankzij de tatoeages dat Iris opnieuw zin heeft in het leven. Elke tekening op haar lichaam heeft dan ook een betekenis. "Ik heb een heel donkere periode meegemaakt. Ik werd zwaar gepest en mishandeld op school, daardoor deed ik ook aan zelfverminking. De tattoos laten zetten, waren een soort uitvlucht voor mij. Het leek me beter om tatoeages te zetten dan om in mezelf te blijven snijden. De tekeningen geven me nu het gevoel dat ik gelukkig kan leven en mezelf kan uitdrukken, op mijn eigen manier. Ze vertellen mijn levensverhaal."





Zwarte arm

Eén van de opvallendste tatoeages van Iris staat op haar linkerarm. Die arm is voor de helft volledig in zwarte inkt gekleurd. "Veel mensen vragen me waarom ik dat gedaan heb, maar als ik dan uitleg waarvoor het staat, begrijpen ze het wel. Die arm staat symbool voor de donkere periode in mijn leven. Het zwart mondt uit in kleurrijke prentjes. Die geven de leuke periode weer die ik nu aan het meemaken ben." Door haar tattoos krijgt Iris steeds meer opdrachten voor modellenwerk, want alsmaar meer wordt expliciet gezocht naar modellen met kleurrijke tekeningen op hun lichaam.





Vuurspuwen

Niet alleen op vlak van tatoeages is Iris Pasquet een opvallende verschijning. Ze is ook lid van The Bubble Babes, een levende bikini carwash. En het zijn die collega's die haar hebben overtuigd om te gaan vuurspuwen. "Ik ging er voor in de leer bij Shape Mac Laren, de beste leraar die ik ooit heb gehad. Hij heeft me opgeleid tot één van de beste vuurspuwers van België, het is volledig mijn ding. Intussen geef ik veel shows en mocht ik zelfs vuurspuwen in de videoclip 'More Than You Know' van de wereldbekende deejay's Axwell & Ingrosso. Die ervaring pakken ze me nooit meer af en staat mooi op mijn cv."





Iris toont op vrijdag 16 maart haar vuurspuwkwaliteiten in het vtm-programma Belgium's Got Talent. Wie haar wil steunen in de Miss Tattoo Belgium 2019-verkiezing kan MTB17 sms'en naar 3565.