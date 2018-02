"Wanneer stopt deze ellende?" NA 70.000 EURO WATERSCHADE, NU KOEPELS VERNIELD DOOR ZANDZAKJES WOUTER DEMUYNCK

12 februari 2018

02u27 0 Turnhout De familie Van Kelst-Schellekens is nu al de pechvogel van het jaar. Nadat een storm hun dak op 18 januari beschadigde, met immense waterschade tot gevolg, en de civiele bescherming pas twee weken later een zeil plaatste, kregen ze gisteren weer een brok ellende over zich heen: door rukwinden kwam het zeil los en vernielden twee wegvliegende zandzakjes de glazen koepels van het huis.

De nachtmerrie van Steven Van Kelst en An Schellekens begon op 18 januari. Tijdens het noodweer verschoof een rukwind het dak toen lichtjes opzij. Nadien sijpelde het regenwater langs alle kanten hun woning in de Slagmolenstraat binnen. Heel de inboedel op de twee bovenste verdiepingen werd nat en ook de houten trappen en de vloeren waren om zeep. Pas twee weken later plaatste de civiele bescherming een zeil over het dak. Door de waterschade keek het gezin aan tegen een kostenplaatje van zo'n 70.000 euro. Alsof dat nog niet erg genoeg was, werd het gezin zondag weer door pech getroffen. "Het zeil is door hevige rukwinden in de namiddag losgekomen. Maar het ergste was dat de zandzakjes, die het zeil op zijn plaats moesten houden, ook wegvlogen. Door onze twee glazen koepels is telkens één zandzakje gevlogen. De koepel boven onze wasplaats ligt helemaal aan diggelen, het glas ligt allemaal op onze kleren", jammeren Steven en An.





Kindjes bang

De zandzak geraakte niet door de tweede koepel, boven de keuken, door de dubbele beglazing. Toch moet die koepel ook vervangen worden. "Maar de kinderen durven nu natuurlijk niet meer in de keuken te zitten. Gelukkig stond er niemand onder de koepel bij de wasplaats. Voor hetzelfde geld stonden mijn kinderen daar, dan lagen ze nu in het ziekenhuis." De brandweer kwam ter plaatse om tijdelijke herstellingen uit te voeren. De koepels werden dichtgemaakt met houten platen, de resterende zandzakjes werden van het dak gehaald. Wat later kwam ook de civiele bescherming opnieuw om het zeil weer over het dak te plaatsen. Volgens Steven en An zal die oplossing echter weinig soelaas bieden. "Dat is een zeil van 10 meter waar de wind nog onder kan omdat het niet over het dak van onze buren wordt geplaatst. We hebben al voorgesteld aan de civiele bescherming om een groter zeil te plaatsen, we hebben zelfs toestemming van onze buren. Maar blijkbaar is dat geen optie."





Dak herstellen

Wanneer het dak volledig hersteld kan worden, is nog niet helemaal duidelijk. "We hebben aan een aannemer gevraagd zo snel mogelijk te komen, maar ze hebben allemaal zo'n drukke agenda. We zullen al blij zijn als ze er eind maart aan kunnen beginnen. Wanneer de koepels hersteld kunnen worden? Dat weten we zelf nog niet." Door de nieuwe ravage loopt het kostenplaatje van het gezin nog maar eens op. Na 70.000 euro waterschade en 15.000 euro om het dak te herstellen zorgen de vernielde koepels voor enkele duizenden euro's extra schade. "Vermoedelijk gaan beide koepels 3.000 euro kosten. Maar vooral emotioneel is dit zwaar voor ons. We zitten er helemaal doorheen. De ellende blijft duren. Ik had mij de krokusvakantie wel anders ingebeeld."