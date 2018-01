'Vuurwapen' blijkt luchtdrukpistool 02u33 0 Turnhout De lokale politie heeft woensdagmiddag twee mannen die in het bezit waren van een vuurwapen in een wassalon in de Merodelei overmeesterd nadat een alerte vrouw hen had verwittigd. Het bleek uiteindelijk te gaan om een luchtdrukpistool.

"Aan de overkant van de straat merkte een vrouw dat twee mannen met een vuurwapen het wassalon binnenstapten. Aangezien het om een melding van een vuurwapen ging, zijn we met iets meer machtsvertoon dan gewoonlijk naar het wassalon gekomen om geen risico te nemen", zegt Rudy Remijsen, woordvoerder van de lokale politie.





Het bleek uiteindelijk om een luchtdrukpistool te gaan. Van een overval was geen sprake, want de mannen bedreigden geen andere mensen met het pistool en waren gewoon hun was aan het doen.





Twee mannen alweer vrijgelaten

Openbare wapendracht - ook in het geval van een luchtdrukpistool - is wel strafbaar. "We hebben de twee mannen gearresteerd, hen naar het bureau meegenomen en het wapen in beslag genomen", besluit Remijsen. Intussen zijn de twee mannen alweer vrijgelaten. (WDH)