"Voorbije weken was het té warm" NA GESLAAGD OPENINGSWEEKEND HOPEN FOORKRAMERS ZOMER GOED TE MAKEN JEF VAN NOOTEN

13 augustus 2018

02u26 0 Turnhout De kermis in Turnhout heeft een topweekend achter de rug. Zowel zaterdag als zondag lokten de 75 attracties veel bezoekers naar de Grote Markt en het Warandeplein. Alle foorkramers prijzen zichzelf gelukkig dat de temperatuur onder de 30 graden gezakt is. "Dit weer is ideaal voor de kermis."

'Opgelet, wij gaan starten...!' Het is één van de vele typische kermiszinnetjes die nog tot en met donderdag 23 augustus door de luidsprekers galmen op de Grote Markt, Zegeplein en Warandeplein in Turnhout. Als de lijn van het openingsweekend wordt doorgetrokken, is de kermis in Turnhout op weg naar een recordeditie. "Er is al ontzettend veel volk naar de kermis gekomen tijdens deze eerste dagen. Veel meer bezoekers dan tijdens de openingsweekends in het verleden in Turnhout", vertelt René Lauwers. De Gentenaar staat met de Polyp op de kermis in Turnhout. René Lauwers spreekt met kennis van zaken. Hij heeft al tientallen openingsweekends van Turnhout Kermis achter de rug. "Ik sta sinds 1969 op de kermis in Turnhout. Iedere tien jaar verander ik van attractie. We hopen hier op Turnhout Kermis onze zomer goed te maken. Onze vorige kermis, in Namen, was een financiële domper. Het was toen veel te warm. Nu zijn de temperaturen ideaal."





Tegenover de Herentalsstraat is ook Louis Severeyns (51) tevreden over het openingsweekend van de kermis. De man staat sinds zijn 18de op kermissen. Dit jaar staat hij voor het vijftiende jaar in Turnhout. Severeyns kreeg tijdens het openingsweekend al veel kinderen over de vloer in zijn kinderschietkraam. "De temperaturen zijn net op tijd gezakt. Zoals het de voorbije weken was, is te warm. Dan blijven de mensen aan het water zitten, in plaats van naar de kermis te gaan. Deze weersomstandigheden mogen nog twee weken aanhouden, dan kan deze kermis niet meer stuk. Turnhout Kermis is sowieso één van onze beste kermissen."





Ideaal tijdverdrijf

Eén van de vele bezoekers tijdens het openingssweekend was Kurt Cremers uit Vosselaar. Hij zakte met zijn neefje Adam en nichtje Roxanne af naar de kermis. "De kinderen vertrekken morgen (vandaag, red.) samen met hun ouders op vakantie. Terwijl zij hun valiezen inpakken, heb ik me een dagje over de kinderen ontfermd. De kermis is dan een ideaal tijdverdrijf", vertelt Kurt. De ouders komen straks ook nog naar hier om nog eens met z'n allen samen over de kermis te gaan." Wij troffen Adam en Roxanne aan tijdens het vangen van eendjes. "Maar dat is niet het eerste dat we doen. We hebben ook al ballen in de mond van kikkers gegooid en blikken omver gegooid", vertellen Adam en Roxanne. "Dat heeft ons al verschillende prijzen opgeleverd zoals een pluchen hondje, een sabel en een stressbal", aldus Adam en Roxanne.





Niet alleen voor de foorkramers was het openingsweekend een schot in de roos. Ook de horeca op en rond de Grote Markt plukte de vruchten van de vele bezoekers.