"Uitholling beroepskorps is tikkende tijdbom" BRANDWEER UIT ONGENOEGEN IN NOTA AAN BURGEMEESTERS JEF VAN NOOTEN

28 april 2018

02u43 0 Turnhout De beroepsbrandweermannen in Turnhout eisen meer respect. Ze vragen ook garanties dat de zone niet louter met vrijwilligers zal werken. "Er wordt ons gezegd dat we een dure rotte plek zijn in de zone", klinkt het in hun nota.

Aan de brandweerkazerne in Turnhout wappert sinds 10 april een zwarte vlag. De brandweer wil niet kwijt waarom precies, maar heeft alle frustraties nu gebundeld in een nota voor de beleidsmensen.





Daaruit blijkt onder meer dat er een grote onzekerheid voor de toekomst heerst bij het beroepspersoneel. "We krijgen signalen dat we een doorn in het oog zijn van het bestuur, dat we te duur zijn en geen meerwaarde betekenen voor de zone", schrijft brandweerkapitein Bjorn Peeters in de nota. "Sinds 2015 is het basis- en middenkader van de beroeps van de post Turnhout gereduceerd van 42 naar 36 en het hoger kader van 5 officieren naar 1. Dat creëert het gevoel dat de post Turnhout wordt uitgehold. Wij hebben elke keer opnieuw het gevoel dat wij moeten opboksen tegen 10 of 11 burgemeesters die vinden dat ze te veel moeten betalen voor de beroepskern in Turnhout."





De beroepsbrandweermannen benadrukken dat ook de omliggende gemeenten nochtans baat hebben bij het beroepskorps in Turnhout.





Meer werk, minder personeel

"Het wordt tijd dat de burgemeesters het belang ervan erkennen. Het aantal keren dat wij als brandweerpost Turnhout met onze autopomp moeten uitrukken naar gemeenten die niet tot ons 'beschermde grondgebied' behoren, stijgt sterk. Het aantal ziekenwageninterventies blijft exponentieel stijgen en bestrijken een zeer ruim gebied binnen onze hulpverleningszone. We rukken dus meer uit dan vroeger maar wel met minder personeel."





De beroepsbrandweermannen houden hun hart vast voor het moment dat er twee zware branden tegelijk zijn. "Gelukkig hebben we de afgelopen 3 jaar nog geen zo'n samenloop van omstandigheden gehad maar we zitten op een tikkende tijdbom die als we veel geluk blijven hebben, niet zal ontploffen. Maar als hij wel ontploft, zal het beleid (directiecomité en burgemeesters) moeten uitleggen hoe dit is kunnen gebeuren."





In de nota wordt ook het tekort aan vrijwillige brandweermannen aangekaart. Het aantal vrijwilligers in Turnhout is op enkele jaren tijd gedaald van 50 naar 37, hetgeen de werkdruk verhoogt.





Nog geen acties

"We vragen daarom om een grote campagne via diverse kanalen op te starten voor de aanwerving van nieuwe vrijwilligers."





De brandweer in Turnhout belooft dat er voor de burgers momenteel geen gevolgen zijn. "De dienstverlening blijft voor zowel dringende als niet-dringende interventies gegarandeerd. Er zullen nog geen acties ondernomen worden."