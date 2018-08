'Sus en Klus' veroordeeld tot 30 maanden cel 16 augustus 2018

02u27 0

Twee jongemannen, allebei 21 jaar, zijn veroordeeld tot 30 maanden celstraf. Dylan F. uit Merksem en Damon V.H. uit Turnhout stonden terecht voor 17 inbraken in kantines en jeugdlokalen. Op hun strafblad staan al veroordelingen voor drugshandel, inbraken en zelfs voor een gewapende overval.





De politie gaf het inbrekersduo de vrolijke naam 'Sus en Klus'. Tientallen verenigingen werden het slachtoffer van hun inbraken. Vooral bij voetbalclubs (vier keer) en in lokalen van jeugdbewegingen (acht keer). Hun feiten pleegden ze allemaal in de ruime Kempen. De voetbal in Wuustwezel, de KLJ in Halle, de Chiro in Sint Huibrechts Lille, een hondenclub in Balen, een interieurwinkel in Zoersel en de KSA in Neerpelt zijn maar enkele van de verenigingen die tussen september 2017 en januari 2018 het duo over de vloer kregen. Telkens gingen ze ervandoor met geld of namen ze nog wat drinken en chips mee.





Dylan F. was de man die de toegang forceerde, meestal met een koevoet, Damon V.H. kroop dan naar binnen en roofde alles wat ze konden gebruiken. (BJS)