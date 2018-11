“Sam zou blij zijn dat opbrengst naar JAC gaat” Opbrengst Samathon met fakkeltocht naar Jongeren Advies Centrum gebracht Jef Van Nooten

10 november 2018

Het JAC in Turnhout gaat haar assertiviteitstrainingen verder uitbouwen. JAC doet dat met opbrengst van de Samathon, het verjaardagsfeest voor de verongelukte Sam Moelants. Sam verongelukte toen ze op weg was naar het JAC in Turnhout om er een assertiviteitscursus te geven. “Ze zou enorm trots zijn dat de 8.000 euro hiervoor gebruikt wordt”, zegt papa Rigo Moelants.

Familie en vrienden van Sam Moelants (20) uit Dessel hebben een herdenkingsmoment gehouden aan de houten uil die ter ere van Sam werd geplaatst langs de Steenweg op Turnhout in Oud-Turnhout. Sam kwam er op 26 augustus 2016 om het leven. Ze werd door een vrachtwagen aangereden terwijl ze met haar fiets op weg was naar het JAC (Jongeren Advies Centrum) in Turnhout. Na het herdenkingsmoment aan de houten uil trokken familie en vrienden te voet met fakkels naar het JAC in Turnhout, om het traject te vervolledigen dat Sam op die noodlottige 26 augustus niet heeft kunnen afleggen.

De familie en vrienden van Sam hadden een missie bij hun wandeltocht naar het JAC te gaan. Ze overhandigden er een cheque van 8.000 euro, de opbrengst van de Samathon die eind augustus werd georganiseerd voor Sam. “Het JAC was Sam haar tweede thuis. Ze voelde zich er enorm goed. Ze kon er haar ding doen, mensen helpen”, vertelt Rigo Moelants, de papa van Sam. “Ze zou enorm trots zijn dat we de opbrengst van haar verjaardagsfeest, de Samathon, aan het JAC in Turnhout schenken. Het JAC zal het geld goed kunnen gebruiken bij de inrichting van het assertiviteitslokaal in de nieuwe gebouwen. Met de opbrengst van Sam’s feest kan JAC het nodige doen om de assertiviteitscursussen zo goed mogelijk te organiseren.”

Dat de 8.000 euro opbrengst uitgerekend voor de assertiviteitscursussen van het JAC gebruikt zal worden, is zeer symbolisch. Toen Sam verongelukte was ze immers op weg naar het JAC om er de laatste assertiviteitssessie van de zomercursus 2016 te geven. “Een opbrengst van 8.000 euro hadden we niet verwacht”, vertelde Veronique Van Haverbeke van JAC Turnhout na de overhandiging van de cheque. “Dinsdag hebben we met het team overlegd wat we met dit enorme budget zouden doen. Ik denk dat we nog nooit zo veel hebben overlegd. Maar sowieso willen we met de centen de assertiviteitstraining verder uitbouwen, willen we methodieken aankopen en willen we ons JAC nog verder aankleden. Zodat jongeren zich meer welkom voelen in ons nieuwe JAC.”

De collega’s van JAC zijn Sam Moelants nog lang niet vergeten. Op vergaderingen vragen ze zich dikwijls af wat Sam zou beslissen als ze mee aan tafel had gezeten. “Soms helpt het niet veel, want Sam was bijna altijd enthousiast over alle nieuwe dingen die we gingen doen.”

In het nieuwe JAC in de Stationsstraat is ook een uilenlampje geplaatst. De uil was Sam haar lievelingsdier en symboliseert haar sinds 26 augustus 2016. De 8.000 euro opbrengst tijdens de Samathon werd onder meer ingezameld via de verkoop van uiltjes. “De Samathon was een enorm succes. Volgend jaar komt er zeker een derde editie, opnieuw op 30 augustus”, besluit Rigo Moelants.