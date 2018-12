“Philips is nu soms al een spookfabriek” Lampenfabrikant stuurt nog eens 109 arbeiders en 49 bedienden weg Jef Van Nooten

13 december 2018

13u54 0 Turnhout Het gaat van kwaad naar erger met de fabriek van Philips in Turnhout. Iedereen wist dat er nog ontslagen zouden volgen. Maar dat het er zoveel zouden zijn, had niemand verwacht. 158 werknemers moeten op zoek naar een andere job. “Of we over 5 jaar nog bestaan? Geen idee, het is nu soms al een spookfabriek”, zegt Rob Claessen.

Voor het vijfde rij op jaar kondigde de directie van Philips een herstructurering aan voor de vestiging in Turnhout. En die vijfde ontslagronde op rij is een nog grotere klap in het gezicht van de werknemers dan de voorbije jaren. Omdat het hoge aantal werknemers dat moet vertrekken veel hoger ligt dan verwacht. In totaal 109 arbeiders en 49 bedienden worden de laan uitgestuurd. “We hadden verwacht dat er een nieuwe ontslagronde zou komen. Want we hadden al vier jaar op rij een aankondiging gekregen. Alleen de aantallen die nu aangekondigd zijn, vallen toch wel vrij zwaar. Dat hadden we niet zien aankomen”, vertelt Peggy Verelst (LBC-NVK). “Wat de toekomst hier nog zal brengen? Het is een illusie om te denken dat het tij nog gaat keren voor Philips in Turnhout. De afbouw zal zich verder zetten, tot het einde daar is. De hamvraag is niet of, maar wanneer het hier definitief gedaan zal zijn.”

Philips wil het volgend jaar met 158 personeelsleden minder doen. Dat is zowat een kwart van de mensen die er nu werken. “Dat is opnieuw een mokerslag voor de Philips-site in Turnhout. Door de dalende omzetten, zagen de werknemers in de fabriek het al wel een beetje aankomen. Toch komt dit cijfer hard aan”, vertelt Serge Seret (ABVV). Hoelang Philips in Turnhout nog zal bestaan? Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar vaststellen dat de directie van Philips lang geleden al geen toekomst meer gegund heeft aan de fabriek in Turnhout.”

De werknemers van Philips gaan opnieuw een periode van onzekerheid tegemoet. Net zoals de voorbije jaren kwam de aankondiging kort voor de feestdagen. Toch reageerde het personeel over het algemeen erg gelaten. Omdat hun vertrouwen in een toekomst bij Philips al langer weg is. “Ik werk hier 24 jaar. Philips is mijn eerste werkgever. Ik heb nooit ergens anders gewerkt. Dan voelt het raar om het zo achteruit te zien gaan. Sinds 10 jaar is het de ene ontslagronde na de andere. Het lijkt een gewoonte te worden, maar toch went dit niet”, vertelt Rob Claessen. “Toen we woensdagavond hoorden dat er een bijzondere ondernemingsraad zou komen, zagen we de bui al hangen. Toch komt dit serieus binnen, want het zijn er meer dan we verwacht hadden.” De voorbije jaren waren er telkens veel kandidaten voor vrijwillig vertrek. Rob Claessen weet nog niet of hij zich kandidaat zal stellen. “Ik denk dat het verstandig is om alle opties te bekijken. Langs de andere kant: Philips is mijn eerste werkgever. Ik ben recht na school hier begonnen. Dan heb je een band met het bedrijf. De collega’s zijn ook familie voor mij. Dat laat je niet zomaar achter. We hopen dat hier over 5 jaar nog activiteit zal zijn, maar we moeten realistisch zijn. Het is nu soms al een spookfabriek.”

Paul Bax werkt al 40 jaar bij Philips in Turnhout. Al die jaren stond hij op dezelfde afdeling binnen het bedrijf. "Hoe lang ik hier nog zal werken? Dat weet ik niet. Dat hangt van de directie af. Zo'n herstructurering mag nooit vanzelfsprekend zijn."