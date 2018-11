“Ook in het middelbaar is fluohesje belangrijk” Jef Van Nooten

20 november 2018

De leerlingen van de eerste graad van Talentenschool Turnhout, Campus Boomgaard kregen dinsdagochtend een fluohesje overhandigd aan de fietsenstalling van de school. Voorwaarde was wel dat ze met de fiets naar school kwamen. Met de actie hoopt de school dat ook leerlingen van het secundaire onderwijs vaker een fluohesje dragen. “We stellen vast dat wanneer leerlingen de overstap maken van de lagere school naar de middelbare school het dragen van een fluohesje afneemt. Dit blijkt ook uit onderzoek.”, Stef Jacobs va Talentenschool Turnhout. “Met deze actie willen we het belang van zichtbaarheid in het verkeer benadrukken. We doen een warme oproep aan al onze leerlingen om massaal met de fiets naar school te komen, mét hun fluohesje aan. Ook ouders vragen we om hun kind aan te moedigen telkens een fluohesje te dragen wanneer ze zich door het verkeer begeven.”