"Ons huis is een zwembad" SINDS NOODWEER OP 18 JANUARI STROOMT WATER BINNEN JEF VAN NOOTEN

30 januari 2018

02u55 0 Turnhout Het huis van Steven Van Kelst en An Schellekens uit de Slagmolenstraat in Turnhout heeft meer weg van een zwembad dan van een woning. Bij iedere regenbui stroomt het water binnen. De problemen zijn begonnen na het noodweer op 18 januari. "Zowel de brandweer als de aannemer kwamen al langs. Maar niemand wil een zeil over het dak spannen", sakkert Steven.

Of we laarzen bij hebben, wilde Steven Van Kelst weten voordat hij ons gisterenavond een rondleiding gaf in zijn woning. Al snel werd duidelijk waarvoor de laarzen moesten dienen. Zowel de zolder als de bovenverdieping stonden blank. Met handdoeken probeerde het gezin te voorkomen dat het water via de trap verder naar beneden stroomde. Maar tevergeefs. Ook daar stonden al plassen op de vloer. Van water dat toch via de trap naar beneden stroomde én van water dat van het plafond naar beneden druppelde. "De problemen zijn begonnen na het noodweer van 18 januari. Ons huis bevindt zich in een open vlakte, en kreeg dus heel wat wind te verduren. Wellicht heeft een rukwind ons dak lichtjes opgetild waardoor het verschoven is. Het valse plafond is grotendeels losgekomen", vertellen Steven en zij vrouw An Schellekens.





Het gezin met drie kinderen liet sindsdien al twee keer de brandweer komen. Maar zij daagden telkens op wanneer het niet regende. "En structureel lijkt alles in orde met het dak. De brandweer legt er daarom geen zeil over. Ons dak was beter deels weg gewaaid, zodat de schade met het blote oog zichtbaar was geweest. Dan was er wel meteen een zeil over gelegd, en hadden we droog gezeten."





Geen zeil op dak

Steven Van Kelst liet ook al een aannemer ter plaatse komen. Die beloofde aan de telefoon dat hij meteen een zeil over het dak zou leggen in afwachting van een definitieve herstelling van het dak, maar ook hij deed dat uiteindelijk niet. "We voelen ons in de steek gelaten", zucht Van Kelst. "Het water stroomt gewoon tot op het gelijkvloers. Volgens de verzekeringsexpert is er al zeker voor 30.000 schade. Want niet alleen het dak moet hersteld worden, ook de vloer op de twee bovenste verdiepingen en alle plafonds moeten vernieuwd worden. En zolang het binnen blijft regenen, zal de schade alleen nog maar verder oplopen. Het is letterlijk dweilen met de kraan open. We maken alles droog, maar als we van ons werk komen, staan de plassen weer in de woning."





Van Kelst en Schellekens wonen sinds drie jaar in de woning. De bovenste verdieping is pas sinds mei vorig jaar in gebruik. "Samen met mijn schoonvader ben ik vele maanden bezig geweest met de renovatie. Al dat werk wordt nu in één week om zeep geholpen. Een nieuwe boxspring, kleerkasten... alles is vernield. Ik kan alleen maar hopen dat de elektriciteitskast gespaard blijft van het water. Anders wordt de ellende totaal."





Gisteravond was de elektriciteitskast nog wel intact. Naast de kast druppelde het water wel al naar beneden. "Onze drie kinderen - Laura, Fleur en Yarne - zullen de nacht weer moeten doorbrengen in de speelkamer. In hun eigen slaapkamer zouden ze verdrinken. Zelf slapen we op de zetel in de living. Alhoewel we niet veel zullen slapen als het blijft regenen."





Steven had gisteren contact met burgemeester Eric Vos. Die zou zich vandaag ter plaatse van de situatie komen vergewissen.