Nederlanders voor rechter na stelen van diesel Kristof Baelus

14 december 2018

16u49 0 Turnhout Patrick S. en Tim C. uit Eindhoven staat terecht voor diefstal van diesel uit vrachtwagens van de firma Truckland. Het bedrijf was gelegen aan de Steenweg op Zevendonk in Turnhout maar is ondertussen verhuisd naar Beerse.

De mannen werden opgemerkt toen ze met een zakloamp over het terrein liepen. De politie kon enkele bidons met diesel onderscheppen en constateerde dat enkele tanken van de vrachtwagens open stonden. Na een achtervolging kon Patrick S. worden tegengehouden. De politie rook een sterke dieselgeur in de wagen. Op 10 april hielden ze ook Tim C. aan. Ook zijn wagen kon gelinkt worden aan de diefstal, er werden handschoenen gevonden met een indringende dieselgeur.

De twee personen riskeren een celstraf van een jaar met uitstel. De rechter zal hierover oordelen en het vonnis uitspreken op 18 januari.