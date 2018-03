"Mooi jaagpad bedolven onder betonpuin" NATUURVERENIGINGEN NIET TE SPREKEN OVER VERHARDING WOUTER DEMUYNCK

26 maart 2018

02u27 1 Turnhout Enkele Turnhoutse natuurvereniging zijn boos: zonder hun medeweten werd 1,8 kilometer jaagpad verhard met betonpuin. "Al dat grasland verdwenen, en het kon niet lelijker." De Vlaamse Waterweg zegt dat zo'n semi-verharding de enige optie was.

Een aannemer heeft de voorbije weken het jaagpad langs het kanaal, van de voetgangersbrug aan de Laguitstraat tot de zwaaikom richting Ravels, verstevigd met betonpuin. Dat gebeurde in opdracht van De Vlaamse Waterweg. "Het resultaat is afzichtelijk", klinkt het bij Natuurpunt Turnhoutse Kempen. "Het gaat om een puinstrook met een breedte van 3,5 meter en een lengte van 1,8 kilometer. Dat betekent dat er 6.000 vierkante meter groen is verdwenen onder betonpuin. Dat staat gelijk met het kappen van 6.000 vierkante meter bos, aangezien extensief grasland evenveel CO2 opslaat als een bos. Dat de oever verstevigd moet worden, geloven we best, maar alles onder beton bedelven is de gemakkelijkste oplossing. Het kon niet lelijker. Bovendien kan je op dat betonpuin nauwelijks fietsen en ook voor honden is het niet aangenaam." Volgens de natuurvereniging waren er betere opties om de oever te verstevigen. "Zoals het betonpuin in de grond stoppen. Dat is misschien iets duurder, maar beter op ecologisch én op esthetisch vlak."





Nog een doorn in het oog van Natuurpunt Turnhoutse Kempen is het gebrek aan communicatie. "De Vlaamse Waterweg heeft geen vergunning nodig, maar ze hebben niemand geraadpleegd of geïnformeerd." Vorige week bleek bovendien dat er plannen zijn om nog 700 meter verder te verharden - vanaf de brug aan de Laguitstraat tot de Oude Kaai. "We willen dat vermijden. We zijn nu ideeën aan het inzamelen om hiertegen te protesteren en hopen dat andere verenigingen mee op de kar springen. Het kan dan gaan om een petitie of een mensenketting."





Geen hoge prijs

Volgens De Vlaamse Waterweg was een semi-verharding met betonpuin wel degelijk de enige optie. "We staan in voor het onderhoud van de oevers, maar de vrachtwagens geraken niet tot aan die oever: de ondergrond is te zwak. Dankzij de verharding kunnen we permanent aan kanaalinspectie doen. Dat gaat ten koste van wat groen, maar dat lijkt ons geen zo'n hoge prijs. De oevers moeten steviger, want in Turnhout wordt momenteel de Melkhoek volgebouwd, en die site ligt 1,5 meter lager dan het kanaalpeil. Een dijkbreuk zal niet snel gebeuren, maar risico's nemen we niet. Bovendien is een laag betonpuin in de grond geen optie. Het gras zou kleine problemen verhullen." En de gebrekkige communicatie? "Er passeren daar weinig mensen. Als we aan een oever werken, is het niet nodig om dat aan de grote klok te hangen. Er is bovendien geen bewoning in de buurt."





Het betonpuin wordt binnenkort gladgemaakt. Daarna is het jaagpad tussen de voetgangersbrug en de Oude Kaai aan de beurt.