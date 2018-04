"Mensen moeten elkaar leren kennen" T.I.M. EN ERIC VOS AMBIËREN OPNIEUW BURGEMEESTERSSJERP JEF VAN NOOTEN

02u39 0 Turnhout Met Eric Vos van de lokale partij T.I.M. is Turnhout de enige centrumstad in Vlaanderen waar de burgemeester niet geleverd wordt door een nationale partij. T.I.M. wil dat ook de komende zes jaar zo houden. Zondag werd de verkiezingscampagne op gang geschoten met de slogan 'Samen Goed Leven'.

Zes jaar geleden deed T.I.M. (Turnhout Iedereen Mee) voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Turnhout. De partij behaalde meteen een mooie score en mocht na de onbestuurbaarheid van de stad zelfs mee in de meerderheid, en met Eric Vos ook de burgemeester leveren. "We hebben rust kunnen brengen in het politieke landschap. Vanuit die rust heeft de coalitie goede dingen kunnen realiseren."





De partij ambieert ook de komende zes jaar de sjerp. Met een nieuw logo en een nieuwe slogan werd zondag de verkiezingscampagne van T.I.M. gelanceerd. "De gemeenteraadsverkiezingen moeten over Turnhout gaan, niet over nationale thema's zoals migratie of kindergeld", vertelt lijsttrekker Eric Vos. "De lokale focus is belangrijk voor T.I.M. Dat willen we ook duidelijk maken in ons nieuwe logo. Met de speelkaartsymbolen als puntje op de i kan het bijna niet Turnhoutser. De symbolen hebben verschillende kleuren gekregen als symbool van diversiteit."





Wijken en buurten

Een belangrijk thema voor T.I.M. wordt weergegeven in het eerste woord van de nieuwe slogan 'Samen Goed Leven'. "We vinden het belangrijk dat er een verbinding wordt gemaakt tussen mensen. Wijken en buurten zijn daarbij heel belangrijk. Mensen moeten elkaar leren kennen. Als je je buurman bij voornaam kent, is het veel beter leven. Ontmoetingspleintjes zijn een belangrijk hulpmiddel om in te zetten op die sociale cohesie", zegt Eric Vos. "In die verbondenheid willen we iedereen meekrijgen: zowel jong als oud, rijk als arm, en alle culturen."





Dat de burgemeester in Turnhout de voorbije jaren niet geleverd werd door een nationale partij heeft volgens sommigen nadelen. Eric Vos ziet vooral voordelen van die lokale verankering. Het 'gebrek aan connecties' in Brussel vindt hij geen nadeel. "Het is vooral belangrijk om stevige dossiers samen te stellen. Dan is er op eender welk kabinet oren naar de ontwikkeling van een centrumstad."





Vrouwen

Deze legislatuur zijn alle mandatarissen van T.I.M. mannen. Daar wil de partij verandering in brengen. Na Eric Vos staan er daarom twee vrouwen op plaatsen twee en drie. Schepen Luc Debondt duwt de lijst. "We gaan de lijst atypisch opbouwen. Alle plaatsen zijn even belangrijk. We gaan niet alle mandatarissen vooraan zetten. We willen een weerspiegeling van Turnhout op onze lijst."





Samen met de campagne lanceerde T.I.M. ook een nieuwe website. De kandidaten voor de verkiezingen in oktober worden daarop uitgebreid belicht. "Met diepteinterviews wat hen motiveert om op onze lijst te staan."