"Liever ontslag dan nog langer onzekerheid" 13 PHILIPS-WERKNEMERS KAMPEREN OM ZEKER TE ZIJN VAN VRIJWILLIG VERTREK JEF VAN NOOTEN

25 april 2018

02u40 0 Turnhout Bij lampenfabrikant Philips in Turnhout is de procedure voor vrijwillig vertrek opgestart. Dertien werknemers wilden zeker zijn van een ontslag en bleven overnachten in het bedrijf. "Ze verkiezen een ontslag boven een nieuwe periode van onzekerheid", klinkt het in vakbondskringen.

De directie van Philips Lighting kondigde eind november 2017 een nieuwe herstructurering aan. Voor het einde van dit jaar moeten 78 jobs verdwijnen. Om zo weinig mogelijk naakte ontslagen te moeten doorvoeren, werkt de directie ook met vrijwillig vertrek. Die procedure, waarbij werknemers zichzelf kandidaat kunnen stellen voor ontslag, werd begin deze week opgestart. De inschrijvingslijst was maandagochtend nog maar net open of er stonden al 13 namen op. Zij waren in een lokaal van de lampenfabrikant blijven overnachten om zich als eersten te kunnen opgeven voor vrijwillig vertrek. Het aantal beschikbare plaatsen is immers beperkt omdat 56-plussers voorrang krijgen.





"Van echt kamperen zoals we dat wel eens aan een schoolpoort zien, was er geen sprake", klinkt het bij de vakbonden. "De werknemers hebben niet buiten in een slaapzak aan de schoolpoort overnacht, maar zaten lekker warm in een lokaal op de bedrijfssite. Ze konden er zelfs een douche nemen."





Nooit zoveel

Ook bij eerdere procedures voor vrijwillig vertrek - Philips heeft de voorbije jaren al verscheidene herstructureringen achter de rug - waren er al werknemers die op het bedrijf bleven overnachten. Maar nooit waren het er zoveel. "De eerste werknemer is er donderdag aan begonnen. Die persoon kreeg de dagen nadien dan het gezelschap van nog enkele andere collega's", aldus de vakbondsman.





Nog eens 200 ontslagen?

Uiteindelijk bleven 13 werknemers van Philips zondagnacht overnachten in het bedrijf. "Zij wilden het risico niet nemen om uit de boot te vallen. Waarom ze absoluut willen vertrekken? Ze verkiezen een ontslag en de bijhorende ontslagpremie boven een nieuwe periode van onzekerheid. Want vroeg of laar komt er een nieuwe herstructurering aan. Daar twijfelt niemand aan. Voor sommige werknemers hoeft het daarom niet meer. Verscheidene onder hen hebben trouwens al zicht op ander werk. Dan is zo'n ontslagpremie zeker aanlokkelijk."





De volgende herstructurering bij Philips laat wellicht niet lang op zich wachten. Het bedrijf verkondigde een half jaar geleden dat het tegen 2020 een productiedaling van 30 procent verwacht. De vakbonden vrezen dat dit gepaard zal gaan met nog eens 200 ontslagen.





De directie van Philips is niet gelukkig met het 'kamperen', maar is wel tevreden dat er zo minder gedwongen ontslagen worden doorgevoerd.