“Ingrijpen vooraleer Warande probleemsite wordt” Toon Verheijen

14 januari 2019

19u02 0 Turnhout De actie van de politie aan de Warande is er gekomen op vraag van het cultuurhuis zelf. Vooral in tijdens de zomerperiode kwamen er regelmatig klachten over rondhangende jongeren die voor overlast zorgden. “We willen vermijden dat de Warande een probleemsite wordt”, aldus deputé Kathleen Helsen (CD&V).

De lokale politie Turnhout controleerde afgelopen vrijdagavond een dertigtal jongeren in en rond cultuurhuis De Warande. Ze werden allemaal één voor één geïdentificeerd en gefouilleerd. De inspecteurs namen onder meer drugs in beslag en één van de jongeren had een verboden wapen (mes) op zak. “De overlast was vooral aanwezig tijdens de zomer maar we wilden toch ingrijpen", zegt Kathleen Helsen, de nieuwe deputé van cultuur. “Het ging dan vooral om jongeren die onder meer voor lawaaioverlast zorgden of begonnen roepen en tieren tegen bezoekers van het cultuurhuis. Er kwamen zelfs meldingen van spuwen en dergelijke. Dat kunnen we niet tolereren.

De site van de Warande en rond het Kasteel zijn in het verleden al meermaals gecontroleerd door de politie en er is al dikwijls sprake van overlast, belaging, bedreigingen en vechtpartijen. De voorbije maanden was het rustiger. “De Warande moet een open huis”, zegt Kathleen Helsen. “Iedereen moet er zich goed kunnen voelen. Ouders moeten hun kinderen met een gerust gemoed naar de Warande laten komen. Daarom dat we deze controleactie -inderdaad ook IN het cultuurhuis - hebben gevraagd. We zorgen zelf ook dat er meer personeel aanwezig is zodat er altijd kan ingegrepen worden. We hebben de stad ook gevraagd om straathoekwerkers in te zetten om eventuele probleemjongeren beter te begeleiden.”

De provincie sluit niet uit dat er nog controleacties komen. “Niet meteen, maar als de overlast aanhoudt, is het zeker niet uitgesloten dat er nog acties volgen.”